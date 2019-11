Deskundigen geven geen uitsluitsel over doodsoorzaak Lian Boel

Is cafébaas Lian Boel uit Maassluis gewurgd door zijn voormalige schoonzoon Michael L. of was het toch een noodlottig ongeluk? Drie getuigen-deskundigen moesten dinsdag voor de Haagse rechtbank proberen die vraag te beantwoorden. Dat gebeurde met zoveel mitsen en maren dat er ook na de zitting nog altijd niet met zekerheid te zeggen is wat er is gebeurd.

De 52-jarige Boel werd op 13 maart 2018 dood gevonden in het huis van Michael L. in Rijswijk. Volgens L. hadden de twee ruzie. Boel zou daarbij van een bed zijn gevallen en de verdachte zou bovenop hem terecht zijn gekomen. Daarbij heeft de Maassluizer zijn tongbeen gebroken. Maar justitie denkt dat L. het slachtoffer met grote kracht heeft gewurgd.

De voornaamste vraag aan de getuigen-deskundigen was hoe een tongbeen kan breken. Volgens de forensisch patholoog van het NFI, Vidija Soerdjbalie, kan dat alleen als er grote kracht wordt uitgeoefend op de hals, bijvoorbeeld bij een ongeluk of een val van grote hoogte, of bij een vorm van verwurging, maar niet bij een val uit een bed.

Eén geval bekend

Maar de door de verdediging speciaal uit Canada overgevlogen patholoog van het ziekenhuis in Ottawa, Chris Milroy, wist toch van één geval van iemand die bij een val uit bed zijn tongbeen had gebroken. L.'s advocaat David Moszkowicz greep die verklaring met beide handen aan, maar de NFI-patholoog noemde dat geval niet duidelijk genoeg.

Verder was de vraag of de breuk van het tongbeen en het letsel op de hals van Boel veroorzaakt kunnen zijn door wurging. NFI-deskundige Soerdjbalie vindt van wel, maar Milroy vindt de verwondingen duiden op een arm die om de hals geklemd was, of een arm die erop is gevallen, niet op verwurging met handen of een touw.

Extra complicatie

Advocaat Moszkowicz wilde dan ook weten of de blauwe plekken op de hals van het slachtoffer veroorzaakt kunnen zijn doordat L. voorover op het slachtoffer is gevallen en daarbij met zijn onderarm het tongbeen heeft gebroken. Opnieuw waren de deskundigen het er niet over eens. De NFI-deskundige zei stellig dat de kracht van zo'n val niet genoeg zou zijn, de Canadees denkt van wel.

Complicerende factor bij dit alles is ook nog eens dat Boel een hartafwijking had die zijn dood bespoedigd kan hebben, zijn hart was vergroot. Een zwak hart bezwijkt eerder in een stressvolle situatie. 'Homicide by heart attack', noemde Milroy dat, moord door een hartaanval. 'En dan is het aan de rechtbank om te bepalen in hoeverre de verdachte verantwoordelijk is voor die stress.' Alleen heeft Boel geen hartaanval gehad.

Geen zekerheid

Of en hoe het zwakke hart heeft bijgedragen aan het overlijden is ook niet meer vast te stellen. Waar de deskundigen het wel over eens zijn is dat het zwakke hart alleen niet de doodsoorzaak is. Het geweld op de hals heeft meegespeeld. Maar of dat alleen de doodsoorzaak was is ook niet met zekerheid te zeggen. Milroy daarover: 'Als je er simpel naar kijkt was het verdrukking op de hals. Maar de dingen zijn nooit simpel.' De Canadees wilde het ook niet over wurging hebben, omdat hij niet denkt dat dat is gebeurd. Hij houdt het op een arm op of rond de hals.

Toch ging het nog over de vraag hoe lang je nodig hebt om iemand te wurgen. Ook dat is niet te zeggen. 'Dat mogen we niet uitproberen', grapte Milroy, 'en het varieert per persoon, en inderdaad kan een zwak hart dan ook weer meespelen.'

Volgende week

Of de rechtbank, het OM en de verdediging iets wijzer zijn geworden van de drie getuigen-deskundigen moet nog blijken. Maandag gaat de zaak verder met het requisitoir van de officier van justitie en het pleidooi van de advocaat.