Hefbrug Boskoop woensdag weer open voor verkeer

De hefbrug in Boskoop is nog steeds afgesloten | Foto: Mike Mourits

De brug is vanaf 20.00 uur weer toegankelijk voor weggebruikers. Schepen kunnen de brug vanaf donderdagochtend om 09.00 uur weer passeren. Op woensdag wordt de brug nog meerdere keren geopend en gesloten om te controleren of de brug goed functioneert, meldt Vermeulen. Daarnaast vinden er nog smeer- en schoonmaakwerkzaamheden plaats en wordt er een laatste inspectie op en rond de brug uitgevoerd.

Vanaf woensdagavond wordt de tijdelijke pontonbrug afgebouwd en worden de ballenlijnen die in de Gouwe liggen weggehaald. Er worden verkeersregelaars ingezet om het wegverkeer in goede banen te leiden, totdat de pontonbrug niet meer in gebruik is.

'Versterkingsmaatregelen niet genomen'

Op 10 oktober werd de hefbrug in allerijl afgesloten. Tijdens een second opinion-onderzoek naar roestvorming op de brug werd duidelijk dat een aantal versterkingsmaatregelen in de jaren '90 niet is genomen bij het aanleggen van de voetpaden. Daardoor kon de Boskoopse hefbrug bezwijken als het brugdek werd betreden of bediend. De provincie Zuid-Holland heeft in de afgelopen weken verschillende zaken vervangen en verstevigd aan de brug.

Begin 2020 worden de werkzaamheden aan de oeververbinding hervat. Dan hoeft naar alle waarschijnlijkheid niet de hele hefbrug worden afgesloten, meldde Vermeulen eerder deze maand.