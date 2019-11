De Chinees in Woubrugge ging bijna failliet, totdat de buurt een handje hielp

Voor Jian Zhu, eigenaar van het enige Chinese afhaalrestaurant in Woubrugge, waren de afgelopen weken zeer stressvol. 'Ik heb heel veel verlies gedraaid', zo zegt hij tegen Omroep West.

En aan de kwaliteit ligt het volgens hem niet. 'Ik denk dat het dorp te klein is. Ik heb ook klanten van buiten het dorp nodig.' Zhu runt het restaurant sinds februari. Samen met zijn vader en zijn vrouw. En een paar weken geleden kreeg hij door dat hij faillissement moest gaan aanvragen.

Hulp van vaste klant

'Ik vertelde het tegen een van mijn vaste klanten en die besloot er direct wat aan te doen', zegt hij met een glimlach. Hij doelt daarmee op Daniek de Groot, die op Facebook een oproep plaatste om het restaurant te redden.

Voor De Groot is het wel duidelijk waarom het restaurant moet blijven. 'Ze doen iets speciaals wat je thuis niet kan. Het is niet duur en de kwaliteit is echt perfect.'

Meer omzet

Zijn oproep kreeg gehoor en binnen een mum van tijd behaalde Zhu een omzet waarmee hij in ieder geval een paar maanden uit de problemen is. 'Ik kan nu weer wat geld opzij zetten voor de toekomst', zegt hij.

Maar of deze actie ook op de lange termijn stand houdt, is de vraag. Daarom kijkt De Groot ook verder. 'We proberen vooral de dorpen hier omheen erbij te betrekken. We proberen de mensen uit Hoogmade en een deel van Alphen hierheen te halen zodat ze hier Chinees gaan eten in plaats van dat ze dat ergens anders gaan doen.'

Zhu kan De Groot niet genoeg bedanken voor zijn hulp. 'Hij is echt de held van de Chinese afhaal in Woubrugge. Hij mag hier van mij voortaan altijd gratis eten!'