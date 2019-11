Geen lange celstraf voor vrouw die ontucht pleegde met jongen (14)

De vrouw hoeft niet de cel in, omdat ze de resterende vier dagen al in voorarrest heeft uitgezeten. De vrouw krijgt nog wel een werkstraf van 180 uur. Het slachtoffer was de zoon van een vriendin. Een afspraakje om samen met de jongen naar de bioscoop te gaan, liep uit de hand. De Alphense zou de puberjongen die dag hebben aangerand en oraal bevredigd. Ook zou ze de jongen foto's van haar borsten hebben laten zien.

Tijdens de zitting twee weken geleden erkende de vrouw de handelingen. Eerder had ze verklaard bij de politie dat ze het slachtoffer een leuke jongen vond voor haar zoon om mee te spelen. Ook vertelde ze de agenten dat ze had gezocht naar aandacht. 'Dat was belangrijker dan seks', verklaarde ze. De ontuchtzaak kwam aan het rollen doordat iemand uit zijn omgeving op zijn telefoon keek, en zag dat er geen sprake was van alleen een vriendschappelijke relatie met de vrouw.

Kwetsbare jongen

Dit hoort absoluut niet', zei de rechter dinsdag op de uitspraak over de ontucht. De Alphense zou misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen dat de moeder van de jongen in haar had gesteld. 'Bovendien was het een kwetsbare jongen', aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie vond een langere gevangenisstraf voor de vrouw onvermijdelijk. Celstraffen van 25 tot 48 maanden zijn niet ongebruikelijk voor dit soort ontuchtige handelingen, zei de officier van justitie twee weken geleden bij de rechtbank. De officier eiste zes maanden cel tegen de vrouw.

Maar de rechter houdt er rekening mee dat het ontucht maar eenmalig was. Bovendien heeft de vrouw veel spijt. Daarom ontsnapt ze toch aan een lange celstraf.