Koken voor de koning? Misschien sta jij binnenkort in zijn keuken

Klinkt kokkerellen voor het koningshuis als een uitdaging voor je? Dan ligt er een kans: in de koninklijke keuken is een plekje vrij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn namelijk op zoek naar een zelfstandig werkend kok die komt te werken onder de supervisie van de chefkok.

De zelfstandig werkend kok zorgt voor de bereiding van uiteenlopende gerechten en maaltijden voor de koninklijke familie. Sinaasappels, winterpeen, mandarijn en wortel julienne zijn in de koninklijke keuken misschien wat afgezaagd, maar daarachter ligt een hele wereld aan mogelijkheden. Zoals de vacaturetekst luidt: de sollicitant moet kennis hebben van de internationale recepturen en benamingen.

Maar dan ben ben je er uiteraard nog niet. Want je moet ook goed kunnen inkopen. Dat wil zeggen: niet te veel en niet te weinig, zoals in de advertentie staat: weet de juiste hoeveelheden te berekenen. Want ook de koning gooit niet graag eten weg.

Salaris

De baan is voor 36 uur per week, maar je wordt wel geacht flexibel inzetbaar te zijn. En de baas en bazin wonen en werken dan wel in Den Haag, maar je moet ook op meerdere locaties inzetbaar zijn, zoals Amsterdam, Apeldoorn en Baarn. Oh ja, het salaris is voor deze eervolle functie uiteraard bijzaak, maar bedraagt toch maximaal € 2.970,50 bruto per maand.

