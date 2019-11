Haagse Edsel verjaagt gewapende overvaller uit snackbar

De 63-jarige Edsel werkt twee jaar in de snackbar. Dat hij zo 'koel' reageert komt volgens eigenaresse Adam Boekholt uit boosheid. 'Toen ik de beelden zag, zei ik tegen hem: "Je bent een held, maar wat doe je nou man. Het is maar geld, geef gewoon alles mee." Maar hij zei dat hij zo boos was, omdat iedereen hier elke dag keihard werkt en dat hij dit niet wilde laten gebeuren.'

Iedereen is aangeslagen, vertelt Boekholt aan de NOS. 'We zijn een soort familiebedrijf en iedereen die hier werkt voelt ook als familie. Moerwijk is een zorgwijk. We zijn er voor de buurt en de meeste mensen kennen ons. Het is daarom zo erg dat er zoiets gebeurt.'

Beelden naar buiten

De eigenaresse was zelf net naar huis toen de overval gebeurde. Ze heeft de beelden van het incident naar buiten gebracht. 'We zijn natuurlijk heel erg geschrokken, maar we willen hiermee ook uitstralen dat dit echt niet hoort. We zijn niet bang en dat gaan we ook nooit worden.'