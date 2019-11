'Het schuurde al langer', Chris de Waard analyseert politieke crisis in Leiderdorp

De druppel die de emmer deed overlopen bij LPL was de aangekondigde motie van de VVD, het CDA en de CU-SGP om de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan vast te stellen op 70 kilometer per uur. LPL is een groot voorstander van snelheidslimiet van 50 kilometer per uur op die weg.

Maar het rommelde al een tijdje in de coalitie, vertelt Chris de Waard van mediapartner Sleutelstad. 'Er speelt al heel lang van alles. Het lijkt een opeenstapeling te zijn van allerlei kleine irritaties onderling, die nu tot een uitbarsting zijn gekomen.'

Wethouder

Anderhalve maand geleden was er ook ophef in Leiderdorp. Toen stapte Angelique Beekhuizen op als LPL-wethouder, na onenigheid met haar eigen partij. Ze was onder meer verantwoordelijk voor de dossiers Jeugdzorg, Wmo en Jongerenbeleid. Op die beleidsterreinen werkte ze veel samen met andere gemeenten. Beekhuizen en haar partij verschilden van mening in hoeverre zij de Leiderdorpse belangen behartigde binnen de regionale samenwerking.

'Zij had een focus op de regio', legt De Waard uit. 'Zij vond het fijn om die regionale samenwerking te omarmen.' Dat botste volgens hem met de LPL, want die benadrukte tijdens de verkiezingen voor de zelfstandigheid van het dorp te staan. Coalitiepartij VVD staat daar weer anders in. 'Die roept te pas en te onpas: wij willen best fuseren met de regio', vertelt De Waard. 'Het schuurde dus al langer. Je zou bijna denken dat wat er maandag gebeurde niet helemaal ongelegen kwam.'

'Niet meer over hebben'

Op dit moment bestaat het college in Leiderdorp nog slechts uit een wethouder en de burgemeester. 'En die wethouder is nog nooit eerder in een raadsvergadering aan het woord geweest, want die is aan het eind van de vorige raadsvergadering pas geïnstalleerd als nieuwe wethouder voor de LPL', vertelt De Waard. 'Dit was de eerste vergadering waarin die zou gaan acteren. Niet dus, want de vergadering ging niet door.'

Woensdag zijn de nieuwe coalitieonderhandelingen tussen LPL, D66, GroenLinks en PvdA al gestart. Die hebben volgens De Waard wel kans van slagen. 'Want ze kunnen niet anders. Met VVD en CDA gaat het voorlopig niet meer. VVD en LPL stonden ook al tegenover elkaar op het gebied van fuseren. Die hebben het de afgelopen anderhalf jaar met elkaar uitgehouden, maar weten van elkaar dat ze anders over de fusie denken. D66 in Leiderdorp is ook al zo'n 'fusiepartij', die vindt dit ook geen eng woord. LPL wel. Als je weet dat je het met elkaar moet doen, kan ik me voorstellen dat je afspreekt: laten we het hier in ieder geval deze periode niet meer over hebben.'

Gemeenteraad