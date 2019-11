Leidse PvdA-fractievoorzitter vertrekt en wordt centrummanager van de stad

De fractievoorzitter van de PvdA Leiden verruilt zijn baan in de politiek om aan de slag te gaan als de nieuwe centrummanager in Leiden. Bij de eerstvolgende raadsvergadering op 3 december levert Holla zijn raadszetel in.

Holla, die momenteel nog een bestuursfunctie heeft bij een hypotheker, is blij met zijn benoeming. 'Ik heb er enorm veel zin. Dit is voor mij een droombaan. Als centrummanager ga ik voor en met de ondernemers in het centrum aan de slag om de mooiste binnenstad van Nederland nog aantrekkelijker, beter bereikbaarder en economisch vitaler te maken.'

Als centrummanager wordt Holla onderdeel van het Centrummanagement Leiden. De voorzitter daarvan, Hans Janssens, heeft vertrouwen in de nieuwe centrummanager. De keuze voor Holla was unaniem. 'Hij is een belangenbehartiger met een groot hart voor de stad en hij heeft een schat aan nuttige kennis en ervaring, die hij nu voor de ondernemers gaat inzetten', aldus Janssens.

Meelopen met ondernemers

Holla gaat per 1 februari aan de slag. 'Ik begin niet op kantoor, maar bij de ondernemers in de binnenstad, door in hun winkels en in de horeca mee te lopen en de dagelijkse praktijk te ervaren. Zo leer ik de uitdagingen die voor mij liggen het snelst kennen en kan ik met veel ondernemers persoonlijk kennis maken.'

De vacature kwam vrij door het snelle vertrek van voormalig centrummanager Hans Genotte. Hij was pas sinds 1 juni actief, maar vertrok alweer snel omdat hij 'andere verwachtingen' had bij de functie.

