Zieke tropenarts in isolatie in LUMC Leiden

Een Nederlandse tropenarts ligt op dit moment in 'strikte isolatie' in het LUMC in Leiden, omdat hij in Sierra Leone besmet is geraakt met het lassavirus. Dat melden het RIVM en het LUMC. Het lassavirus kan de gevaarlijke lassakoorts veroorzaken.

De arts is ziek geworden tijdens het werk en met een speciale vlucht naar Nederland gebracht. Dinsdagnacht is hij het LUMC binnengebracht en woensdag is de daadwerkelijke besmetting vastgesteld. Op dit moment onderzoeken de GGD en het RIVM met wie de patiënt contact heeft gehad om eventuele verspreiding in Nederland te voorkomen.

Patiënten worden behandeld met een virusremmer. Verdere behandeling hangt af van de ernst en de aard van de verschijnselen. In het begin kunnen besmette mensen last krijgen van koorts en algehele malaise. Dat kan na een paar dagen toenemen met hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree en buikpijn.

Het lassavirus komt vooral voor in delen van West-Afrika. Bepaalde muizen kunnen het verspreiden. Daarnaast kan het virus zich van mens op mens verspreiden. De meeste mensen krijgen geen klachten na een besmetting, maar soms kan er wel iemand aan overlijden. In Nederland is de ziekte in de afgelopen veertig jaar slechts twee keer vastgesteld.

'Geen aparte maatregelen'

Het LUMC laat weten dat andere patiënten of bezoekers in het ziekenhuis geen gevaar lopen. Er is geen risico op besmetting en mensen hoeven geen aparte maatregelen te treffen. 'U kunt gewoon op bezoek blijven komen', zegt het LUMC.