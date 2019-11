Nieuwe kans voor behoud Haagse Theresiakerk, kerkbestuur teleurgesteld

De Theresiakerk staat al jaren leeg en daarom heeft de parochie Maria Sterre der Zee het gebouw verkocht aan de projectontwikkelaar Kavel Vastgoed BV. De verkoop moet ervoor zorgen dat de parochie andere kerken open kan houden. De ontwikkelaar wil de kerk slopen en hiervoor woningen en een supermarkt terug bouwen en de gemeenteraad moet hiervoor een vergunning afgeven. Omwonenden verzetten zich tegen de sloopplannen omdat ze willen dat het karakteristieke gebouw behouden blijft voor de buurt.

In maart van dit jaar gaf de gemeenteraad de bewoners daarom een half jaar de tijd om alternatieven uit te werken waarbij de kerk een nieuwe maatschappelijke bestemming krijgt maar wel behouden kan blijven. Die tijd is gebruikt om twee plannen te maken met woningbouw, een café, een bibliotheek en studentenwoningen.

Juridische gevolgen

Maar wethouder Boudewijn Revis (VVD) oordeelde dat de alternatieven niet haalbaar zijn omdat een sluitende ‘business case’ zou ontbreken. Bovendien zou een weigering van de gemeenteraad om de vergunning af te geven, juridische gevolgen kunnen hebben, zo waarschuwt hij. De parochie en de projectontwikkelaar hebben namelijk al afspraken vastgelegd.

De gemeenteraad is hier niet van onder de indruk en wil op dit moment geen groen licht geven voor het bouwplan van Kavel Vastgoed. Tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad bleek woensdag dat de raad de plannen van de bewoners steunt. ‘Voer het plan van de bewoners uit’, zei CDA-raadslid Kavish Partiman. 'We krijgen geen draaiende kerk terug maar we willen hier geen lelijk gebouw voor in de plaats.' Ook de Partij voor de Dieren staat achter de plannen van de bewoners. 'Den Haag wordt hier beter van', stelde Robert Barker van de PvdD.

Onvoldoende draagvlak

Collegepartij D66 zei bedenkingen te hebben bij de plannen van Kavel Vastgoed. 'We zien onvoldoende draagvlak voor deze plannen', zei D66-raadslid Daniel Scheper. 'De plannen van de bewoners voegen wel iets toe aan de wijk.' Coalitiegenoot VVD wil ook geen groen licht geven 'want met dat wat we krijgen, is niemand echt blij', zei VVD-raadslid Jan Pronk.

De bewoners zijn blij dat de raad achter ze staat. 'We zijn blij verrast dat het democratisch proces zo'n goede rol heeft gespeeld in deze zaak', zei Angela Roothaan van de Stichting Theresia-Rustenburg Oostbroek. 'Eerst hebben we een half jaar de tijd gekregen om onze plannen uit te werken en nu staat de hele commissie achter al onze argumenten. Daar zijn we heel blij mee.'

Teleurgesteld

Henk van Ruijven van parochie Maria Sterre der Zee is niet blij. 'Ik ben zwaar teleurgesteld', zegt hij. 'Dit speelt al jaren en we hadden gehoopt er eindelijk een punt achter te zetten. Dat kan nu niet. Maar de verkoop is nodig want wij hebben het geld nodig om alle andere kerken open te kunnen houden.'

Van Ruijven begrijpt dat de bewoners de kerk graag behouden. 'Natuurlijk snap ik dat, maar het is een beetje laat. Wij roepen al jaren op om de kerkelijke beweging ook financieel te steunen en dat is niet gebeurd. Het is nu wakker worden als het te laat is.' Volgende week beslist de gemeenteraad definitief over de vergunning.