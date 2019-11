Hefbrug in Boskoop na ruim een maand weer open: 'Een hele opluchting'

Exact 41 dagen nadat de hefbrug in Boskoop werd afgesloten vanwege instortingsgevaar, is de oeververbinding woensdagavond weer opengegaan voor wegverkeer. In het dorp wordt opgelucht gereageerd. 'Op naar de feestdagen.'

Sander Jongejan, voorzitter van de winkeliersvereniging in Boskoop, zegt blij te zijn dat de hefbrug nog voor komend weekend weer toegankelijk is. 'Dat scheelt een behoorlijke omzetverlaging', legt hij uit. 'Het voelt voor ons als een hele opluchting, want voor veel ondernemers is dit de belangrijkste periode van het jaar.'

'In het begin hadden vooral supermarkten en de foodsector last van omzetderving', vervolgt Jongejan. 'De laatste week was dat ook voor andere winkeliers het geval, omdat de feestdagen dichterbij komen en vanwege het slechte weer. Het zijn hartstikke drukke dagen, maar die kunnen we nu met een gerust hart gaan vieren.'

'Geluk gehad'

Michiel Gerritsen geeft als voorzitter van Greenport Boskoop, de belangenbehartiger voor lokale kwekerijen, aan dat hij met gemengde gevoelens terugkijkt naar de afgelopen weken. 'Enerzijds zie je hoe kwetsbaar de infrastructuur is. Anderzijds hebben we geluk gehad dat het gebeurde in periode waarin het minder druk is voor boomkwekerijen.'

Daarbij benadrukt hij dat een aantal transporteurs wel degelijk schade heeft geleden. Dat bevestigt Peter Bontekoe, die namens het actiecomité 'We zijn het zat' een collectieve claim wil indienen bij de provincie Zuid-Holland. Ruim tachtig bedrijven hebben zich tot nu toe bij hem gemeld. 'Elke dag komen er wel wat binnen, maar nog niet zo veel als ik zou willen.'

Grote getallen

Bontekoe mikt op minstens driehonderd schadeclaims. Die wil hij het liefst op korte termijn bij de provincie neerleggen. Mochten die aantallen uitblijven, kondigt Bontekoe in elk geval aan de belangen van vervoerders voor kwekerijen te gaan verdedigen. 'Het gaat voor hen om heel grote getallen. Er is per dag alleen al 400.000 tot 500.000 kilometer omgereden.'

Scheepvaartverkeer kan vanaf donderdagochtend weer de Boskoopse hefbrug passeren. 'Yes!', reageert Luc Smits opgelucht. Hij is directeur van Combined Cargo Terminals (CCT), eigenaar van containerhaven Alpherium, waar voornamelijk bier van Heineken uit Zoeterwoude wordt verscheept richting Rotterdam. 'Mijn mensen hebben de afgelopen weken op hun tenen gelopen.'

Slecht imago

Over het indienen van een schadeclaim wil zowel Smits als een woordvoerder van Heineken geen uitspraken doen. Dat al het brugverkeer zo lang moest worden gestremd, was volgens Andries Weerd sowieso slecht voor het imago van de sector. 'Vaak hadden we een omvaarroute van wel zestien uur', stelt de regionale secretaris van de branchevereniging voor de binnenvaart BLN-Schuttevaer.

'Die kosten zijn weer doorberekend in de vrachtprijs. Verladers waren daarmee ook duurder uit. En als we zo graag CO2-neutraal willen zijn, is dit natuurlijk ook geen goed bericht.' Een meerderheid in Provinciale Staten wil een tweede oeververbinding aanleggen in Boskoop. Weerd: 'De les is dat er nooit meer voor een brug moet worden gekozen. Een tunnel is veel robuuster en betrouwbaarder.'

Opnieuw onderhoud

Een woordvoerder van de provincie laat weten dat er inmiddels een zestal schadeclaims is ingediend. In het eerste halfjaar van 2020 moet de Boskoopse hefbrug opnieuw anderhalve week worden gesloten voor onderhoud. Gedurende een weekend wordt al het scheepvaart- en wegverkeer gestremd, op overige dagen is de brug dan wél in gebruik.

De provincie gaat nog met belanghebbenden in gesprek over wanneer die aangekondigde afsluiting de minste overlast oplevert. 'Als het maar niet in de voorjaarsperiode gebeurt. Want van half februari tot eind april is het topdrukte voor kwekers', merkt Michiel Gerritsen van Greenport Boskoop op. 'Doe maar in het weekend van Hemelvaart', aldus Andries Weerd (BLN Schuttevaer). Sander Jongejan van de winkeliersvereniging: 'Het liefst gelijk in januari al. Dan zijn we er maar meteen van af.'

