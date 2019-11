Provincie moet doorslag geven in ruzie tussen Leiden en Leiderdorp over maximumsnelheid op rondweg

Als de gemeente Leiden en de gemeente Leiderdorp samen niet tot een oplossing komen voor de Leidse Ring Noord dan geeft de provincie Zuid-Holland de doorslag. 'We vonden dit project zo belangrijk dat we al in 2016 in de bestuursovereenkomsten met Leiderdorp hebben vastgelegd dat de provincie in zo’n geval het laatste woord heeft', zegt de Leidse wethouder Ashley North over het geschil dat in Leiderdorp zelf leidde tot de val van het college.

In de overeenkomst over de rondweg hebben Leiden, Leiderdorp en de provincie afspraken gemaakt over de inpassing van de weg, dat meldt mediapartner Sleutelstad. De maximumsnelheid is daar ook een belangrijk onderdeel van. Bij 70 kilometer per uur is de doorstroming volgens de verkeersmodellen goed en zullen automobilisten inderdaad voor de nieuwe rondweg gaan kiezen. Bij een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is dat volgens diezelfde modellen niet het geval.

Leiden wil dat de Leiderdorpse gemeenteraad voor 70 km/h kiest op de Oude Spoorbaan, zoals de rondweg in het Leiderdorpse deel heet. Een meerderheid van de Leiderdorpse gemeenteraad lijkt dat geenszins van plan. De voormalige coalitie tussen de Lokale Partij Leiderdorp, VVD en het CDA spatte maandag uiteen omdat de VVD en CDA wel 70 km/h willen en de Lokale Partij Leiderdorp en een meerderheid in de gemeenteraad 50 km/h wil.

'Overeenkomst niet meer geldig'

Ook is het volgens Hugo Langenberg, fractievoorzitter van de Lokale Partij Leiderdorp én groot voorstander van 50 km/h op de weg, onzin dat die overeenkomst nog geldig is. 'Die overeenkomst gaat over een oud plan waarbij de weg een tunnel zou krijgen en geen rotonde zoals nu het geval is', zegt Langenberg. 'In het oude plan zou ook tachtig kilometer per uur gereden moeten worden, maar er ligt nu een heel ander ontwerp dus die overeenkomst is niet meer geldig.'

Officieel wil de provincie Zuid-Holland nog niet reageren op de rondwegrel tussen Leiden en Leiderdorp. Dat heeft ermee te maken dat afgelopen maandag in Leiderdorp de coalitie weliswaar over dit onderwerp is gestruikeld, maar een besluit over de maximumsnelheid op het Leiderdorpse Oude Spoorbaan is uitgesteld tot december.

Leiden betaalt niet mee

Een meerderheid van Lokale Partij Leiderdorp, GroenLinks, D66 en PvdA in Leiderdorp heeft wel al aangekondigd om in december alsnog te besluiten dat er op de weg niet harder dan 50 km/h gereden zal mogen worden. In dat geval trekt Leiden de toegezegde investering van 26,5 miljoen euro voor het Leiderdorpse deel van de weg in. De totale kosten van de Leidse Ring Noord bedragen een slordige 135 miljoen euro, waarvan Leiden met honderd miljoen het grootste deel voor haar rekening neemt. De provincie is goed voor een dikke dertig miljoen en het restant van circa 5,9 miljoen euro komt voor rekening van Leiderdorp zelf.

