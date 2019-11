Twee jaar cel geëist voor overval op snackbar in Noordwijk

Twee jonge personeelsleden van Johnny's Burger aan het Lindeplein in Noordwijk schrokken zich woensdagavond 7 augustus een ongeluk toen een man met een bivakmuts en een mes in zijn hand de snackbar in kwam. 'Dit is een overval, geef geld', schreeuwde de overvaller. Hij verdween met een paar honderd euro uit de kassa.

De medewerkers van de snackbar aan het Lindeplein dachten ondanks de bivakmuts die de overvaller droeg een oud collega in hem te herkennen. Daardoor kon de politie de verdachte al op dezelfde avond aanhouden. Tijdens zijn verhoor gaf de 20-jarige C. de overval toe, maar hij zou daar onder bedreiging van een paar dubieuze figuren toe gedwongen zijn. Weken later biechtte de Noordwijker op dat dat laatste een verzinsel was. Hij had de overval wel degelijk helemaal zelf uitgevoerd.

Duizenden euro's verloren aan gokken

'Was ik maar nooit gaan gokken', zei C. woensdag in de rechtbank. Volgens de Noordwijker, die naar eigen zeggen altijd een goed leven had geleid, was hij in de ellende geraakt toen een vriend hem had verleid om in casino's te gaan spelen. Al snel verloor hij op die manier duizenden euro's. 'Daardoor had ik geld nodig, anders zou ik zoiets nooit doen', beweerde C. Hij zei het gevoel te hebben gehad alsof er iemand anders in hem was komen zitten. 'Ik was totaal mezelf niet meer.'

Maar volgens het OM had de verdachte de overval heel bewust en weloverwogen gepland. In de week ervoor had hij de bivakmuts besteld en het mes gekocht. Ook bleek hij filmpjes op het internet te hebben bekeken van andere overvallen. De verdachte zei dat de aankoop van al die spullen een beetje als grap was begonnen. Zijn ouders, die de bivakmuts hadden ontdekt, bleken hem er over aangesproken te hebben. Van zijn gokverslaving wisten ze aanvankelijk niets. 'Daar schaamde ik me teveel voor', zei de Noordwijker.

Pubergedrag

'De overval was pubergedrag', zei de advocate van de verdachte. Daardoor zou de verdachte volgens de advocaat de gevolgen van zijn daad niet goed gerealiseerd hebben. Ook zou haar cliënt nog volop maatschappelijke mogelijkheden hebben die door een lange celstraf bemoeilijkt zouden worden. 'Deze zaak vergt een nauwkeurig maatwerk', besloot de advocate.

Beide slachtoffers verklaarden nog altijd te lijden onder de overval. Ze zouden angstig zijn en aan slapeloosheid lijden. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

