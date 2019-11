Club Cobra moet jaar dicht na reeks schietpartijen

Club Cobra in Zoetermeer moet een jaar lang dichtblijven. Dat laat de burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, woensdag weten. 'De reden daarvoor is dat er binnen anderhalf jaar driemaal een aanslag op Club Cobra is gepleegd.' Club Cobra lijkt de hoop te hebben opgegeven, want via haar Facebookpagina liet het weten per 1 januari 2020 definitief te sluiten.

Het uitgaansleven van Zoetermeer wordt al lange tijd gekenmerkt door schietpartijen. Twee weken geleden vond er een schietpartij bij Club Cobra plaats, waarna het de afgelopen twee weken al haar deuren moest sluiten. Ook een maand geleden vond er een schietpartij plaats. Ook toen ging de club twee weken dicht op last van de burgemeester.

De aangekondigde sluiting gaat in op 22 november 2019 in en eindigt op 21 november 2020. Het is nog maar de vraag of de club dan nog bestaat, aangezien het aankondigt haar deuren voor goed te sluiten. 'Daar hebben wij nog geen formeel bericht van ontvangen', zegt een woordvoerder van gemeente Zoetermeer.

Club Magnum

Club Cobra is niet de enige Zoetermeerse uitgaansgelegenheid die te maken heeft met schietpartijen. Burgemeester Aptroot sloot Club Magnum in september ook al voor een half jaar nadat de club in een jaar tijd twee keer beschoten is en er tot twee keer toe een handgranaat werd gevonden. De gemeente Zoetermeer maakte daarnaast eerder bekend dat het van plan is om de drank- en horecavergunning van Club Magnum in te trekken.

