Zoetermeerse wedstrijd moet duurzame woonwijk in één dag ontwikkelen

Wie bedenkt binnen een dag het beste plan voor een duurzame wijk? Dat is donderdag de inzet van de eerste editie van Techathon. Acht teams, bestaande uit professionals en mbo- en hbo-studenten, gaan proberen een concreet plan te bedenken om de Zoetermeerse wijk Driemanspolder groener te maken. 'De hele samenleving is op zoek naar verduurzaming. Hopelijk gaan we hier vandaag het antwoord op geven', vertelt Doekle Terpstra namens de organisatie.

Binnen de acht teams werken professionals uit de installatietechniek samen met de studenten. Ze moeten in één dag hun plan voor de nieuwe wijk Driemanspolder afronden en samenvatten in een presentatie. Voor de winnaars ligt niet alleen een geldbedrag klaar, maar het team mag ook mee op een waterstof-studiereis. Daarnaast gaat de gemeente Zoetermeer kijken of het winnende idee ook daadwerkelijk uit te voeren is.

Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersvereniging Techniek Nederland legt uit waarom hij de eerste editie van Techathon belangrijk vindt. 'Het verduurzamen van een woonwijk past perfect bij onze missie, want wij vertegenwoordigen de klimaataanpakkers. We willen graag energieneutraal worden in Nederland, maar weten niet zo goed hoe dat moet.'

Lat ligt hoog

De samenwerking met de ROC's en hogescholen is voor Terpstra een belangrijk onderdeel van het evenement. 'Studenten en professionals komen elkaar elke dag tegen in de praktijk. Met dit evenement benadrukken we nogmaals hoe belangrijk samenwerken is.'

Terpstra is erg benieuwd naar de presentaties van de teams. 'De lat ligt behoorlijk hoog', vertelt hij. 'Het is toch een competitie, dus er zal vandaag bloedserieus gewerkt worden. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. De bewoners van de wijk moeten achter de voorstellen staan, dus de deelnemers moeten zo dicht mogelijk bij de techniek van alledag komen. Het zou mooi zijn als er vandaag voorstellen komen die de gemeente ook echt door kan gaan voeren.'