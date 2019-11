Burgemeester Remkes: 'Zonder extra geld voor politie kan niet alles meer doorgaan'

'Je hoeft alleen maar te kijken naar de inzet vorige week bij de intocht van Sinterklaas', zegt de waarnemend burgemeester. Hij noemt het als voorbeeld van een evenement waarbij veel politie wordt ingezet. En ook bij de demonstraties van boeren en de bouwsector op het Malieveld was 'de politie-inzet gigantisch', zegt Remkes. 'Op zich is de vraag naar politiezorg redelijk oneindig en dan moet je de discussie voeren over wat er nog wel en niet kan.'

Met zijn uitspraken steunt Remkes de politiebonden die donderdag de noodklok luidden in Nieuwspoort in het gebouw van de Tweede Kamer. Geen toevallige locatie. De bonden willen van de politiek geld, niet incidenteel maar structureel. 'We zijn er klaar mee', zegt Jan Struijs van politiebond NPB. 'Acht jaar geleden werd de Nationale Politie opgericht. Het zou allemaal beter worden. Maar het werd alleen maar slechter. Help ons! Het gaat zo niet langer.'

Enquête

De afgelopen tijd hebben duizenden agenten een enquête van de bonden ingevuld. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: 'Die hebben ons verteld waar ze tegenaan lopen.' Struijs vult hem aan: 'En het beeld is dramatisch.' Hij legt uit dat agenten zich nu bijvoorbeeld bezig moeten houden met de georganiseerde misdaad, waardoor er geen agenten zijn die andere zaken kunnen oppakken. 'En daar hebben agenten de pest over in. Stel: je oma is slachtoffer van een babbeltruc, dan heeft nu niemand meer de tijd om haar aangifte op te nemen.'

Volgens de bonden worden veel agenten ook opgeslokt door grote evenementen. 'Eerst deden wijkagenten een sinterklaasintocht en moet je nu eens zien', legt Van de Kamp uit. Ook voor komend jaar ziet hij het somber in. In heel het land gaan we het volgens Van de Kamp voelen. 'Moet je kijken naar al die evenementen die er aankomen; voorrondes van het EK, Formule 1 en het Songfestival. Allemaal hebben ze een hoog risicoprofiel. Die agenten moeten ergens vandaan komen.'

Wel of geen sinterklaasintocht

De burgemeesters gaan nu lokaal kiezen, zoals Remkes dat noemt. Per gemeente wordt dus gekeken waar agenten nog wel of niet kunnen worden ingezet. Voor Den Haag betekent dat dan kijken naar welke demonstraties en manifestaties nog wel kunnen doorgaan en welke niet. Of dat betekent dat bijvoorbeeld de sinterklaasintocht volgend jaar niet meer kan doorgaan, omdat de politie het niet meer aankan, wil Remkes niet zeggen. 'Op de uitkomst van discussie kan ik uiteraard niet vooruitlopen.' En het zal ook afhangen van eventueel extra geld dat vanuit het kabinet naar de politie gaat.

De Tweede Kamer buigt zich deze donderdag over de justitiebegroting, waar de politie onder valt. Als er voor 1 januari geen duidelijkheid is, dreigen de bonden met acties. Wat dat dan is willen de bestuurders nog niet zeggen. Agenten hebben in de enquête al geopperd dat de rechtbank dan maar een dag per week dicht zou moeten, omdat er gewoon geen parketpolitie meer beschikbaar is. Ook moet het innen van boetes tot 250 euro volgens hen dan maar tijdelijk worden opgeschort.