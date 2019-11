Hart voor Den Haag vreest voor 'chaos' door sluiten Bronovo

De sluiting van het Bronovo-ziekenhuis gaat leiden tot 'chaotische toestanden' in Den Haag. Dat stelt de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Volgens de partij moeten straks te veel mensen gebruik gaan maken van minder spoedeisende hulpposten. Door de sluiting zijn er nog maar twee in de stad. Daarom moet het stadsbestuur veel meer druk zetten op het Rijk en de koepel van het ziekenhuis om de spoedeisende hulp te behouden of er in ieder geval nog een zorgfunctie te hebben.

Eerder dit jaar werd bekend dat het Bronovo uiterlijk 2024 gaat sluiten. De taken worden overgenomen door de andere HMC-ziekenhuizen: Antoniushove in Leidschendam en het Westeinde-ziekenhuis in het centrum van Den Haag. Volgens raadsleden Richard de Mos en Janice Roopram heeft het Haagse stadsbestuur zich tot nu toe ‘te terughoudend’ opgesteld in de discussie over de toekomst van het ziekenhuis.

De gemeenteraad voerde debatten over de kwestie en er werden ook veel schriftelijke vragen gesteld. Daarbij werd door het college van burgemeester en wethouders gezegd dat er 'constructief overleg' is met de top van HMC, waar ook het Bronovo onder valt. Hart voor Den Haag vindt dat niet voldoende. De partij wijst erop dat Den Haag de komende jaren fors groeit met 5000 inwoners per jaar. 'De spoedeisende hulp van het Haga Ziekenhuis en het Westeinde kunnen het nu al niet aan en ook die van het Leids Universitair Medisch Centrum staat onder zware druk. Een kind kan zien aankomen dat er met tienduizenden extra bewoners chaotische toestanden gaan ontstaan', stellen De Mos en Roopram. 'Dat terwijl het hier gaat om voldoende zorgaanbod voor onze bewoners.'

'Zorg ver te zoeken'

De raadsleden vrezen dat met een van de alternatieven van HMC, meer zorg aan huis, dezelfde fout wordt gemaakt als met het sluiten van de verpleeghuizen. 'Straks zijn ook de ziekenhuizen gesloten, maar is de broodnodige zorg heel ver te zoeken. Stadsbestuur, kom dus eindelijk in actie.'

De eis van het stadsbestuur moet zijn dat het Bronovo het liefst behouden blijft en desnoods een zorgfunctie behoudt. 'Met zoete broodjes bakken creëren we geen zorg.' Daarom willen De Mos en Roopram onder meer weten hoe de contacten van het stadsbestuur zijn met de initiatiefnemers van de Facebookgroep Bronovo moet blijven en met de initiatiefnemers van het Plan Park Bronovo, dat uitgaat van de vervanging van het ziekenhuis door een kleiner poliklinisch centrum en woningbouw. Ook willen raadsleden van het college garanties dat er in de toekomst geen opnamestops bij ziekenhuizen gaan komen en dat de wettelijke aanrijtijden voor ambulances niet overschreden worden.

Opleidingscentrum

Verder zien de politici ook kansen. 'We komen handen tekort in de zorg, dus waarom onderzoeken we niet hoe we daar een opleidingscentrum voor verzorgend personeel kunnen creëren met daarbij alle andere kansen die daarbij ingepast kunnen worden? We zien graag dat de wethouder die kans voor de stad gaat onderzoeken.'

