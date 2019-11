Leidse studentenkroeg Odessa sluit na 40 jaar de deuren: 'Het gaat niet meer'

Na tientallen jaren van vertier komt er voor het uitgaanspubliek en café-eigenaar Bert Jansen (65) een einde aan een tijdperk. Zijn café Odessa gaat over een paar weken definitief dicht. Een moeilijk en onvermijdelijk besluit. 'Ik heb mijn best gedaan om het café open te houden, maar tijden zijn veranderd. Het ging gewoon niet meer', zegt Jansen in de Lunchshow van Justin Verkijk op Radio West.

Drie jaar geleden heeft de uitbater al eens op het punt gestaan het bijltje erbij neer te gooien. 'Ik ben toen aan het rekenen geslagen en kwam ik er eigenlijk niet meer uit. Doordeweeks kwam hier niemand meer. In het weekeinde moest ik alle inkomsten goedmaken. Maar dan werd het weer vol in Odessa. Bezoekers konden niet eens meer bij de bar komen. Wel gezellig, maar niet voor de omzet', aldus Jansen.

Op zoek naar eigen plek

Café Odessa ontstond in 1979 nadat een groep vrienden in Leiden een eigen plek zocht om uit te gaan. De toen 24-jarige Bert werd samen met zijn vrienden een kroeg uitgegooid. 'We waren een beetje met elkaar aan het vrijen en daar werd aanstoot aan genomen. Toen zijn we op zoek gegaan naar een eigen plek waar iedereen welkom is', vertelt Jansen. Zo ontstond de heterovriendelijke homokroeg Odessa.

Odessa in vroegere tijden | Foto: Odessa

Begin dit jaar veranderde Jansen na een verbouwing de naam in café Jaune. Het werd, met een uitbreiding van het pand van de buren Mas-y-Mas, een grote kroeg met meerdere ruimtes en een terras. Maar de naam Odessa bleek sterker dan gedacht en kwam halverwege dit jaar weer terug. Het uitgaanspubliek miste Odessa. Toch is het niet genoeg gebleken om open te blijven.

Afscheidsfeesten

De komende weken staat Odessa in het teken van de nodige afscheidsfeestjes. Voor en na Kerst staan er gala's gepland, het huidige en oude personeel geven nog een feest en er is een afscheidsborrel. Op Oudejaarsnacht wordt het laatste feest gegeven. Daarmee gaat Odessa eruit met een knal. 'Ik heb er vrede mee. Het was een heerlijke tijd en ik heb mooie herinneringen. Het is goed zo', aldus Jansen. Het pand van Odessa is een monument. Volgens Jansen komen er appartementen in.