Twaalf jaar geëist voor doden huisgenoot: 'Hij heeft zijn lichaam helemaal kapot gemaakt'

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van twaalf jaar tegen Grzegorz K. De 36-jarige Pool wordt ervan verdacht zijn 34-jarige huisgenoot Kamil met buitensporig geweld om het leven te hebben gebracht. Tijdens een avond drinken zouden de twee Poolse mannen vorig jaar juni in hun woning aan de Weeshuisbaan in Bodegraven ruzie hebben gekregen.

'Hij heeft het slachtoffer alle hoeken van de kamer laten zien, en zijn lichaam helemaal kapot gemaakt,' zegt de officier van justitie donderdag bij de Haagse rechtbank. Ze eist een celstraf van twaalf jaar tegen de Poolse man.

Het slachtoffer zou die avond een kwade dronk hebben gehad, vertelt de verdachte, en uit het niets zijn gaan schelden. K. zou Kamil toen een klap en een vuistslag hebben gegeven. Toen het slachtoffer op de grond viel, zette K. een vuilnisbak op zijn hoofd neer en maakte hij een foto. Die stuurde hij vervolgens naar anderen.

Plas bloed

'Ik vond dat wel grappig', zegt de verdachte tegen de rechtbank. Daarna zou hij het huis hebben verlaten voor een feestje. Toen hij terugkwam zou hij Kamil onder aan de trap hebben zien liggen. 'Ik dacht: ik ga hem niet wakker maken', vertelde K. donderdag bij de rechtbank. Hij zou nietsvermoedend naar bed zijn gegaan en had niet in de gaten dat Kamil in een plas bloed lag.

Een derde huisgenoot vertelt een heel ander verhaal. De huisgenoot zou K. hebben gebeld om te zeggen dat het niet goed ging met het slachtoffer. K. weigerde echter een ambulance te bellen. Ook zou hij het slachtoffer bij thuiskomst nog een keer hebben geschopt.

Op mensonterende wijze gedood

'Rot op, anders eindig je ook als Kamil', zou K. tegen de derde huisgenoot hebben gezegd. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer zwaar mishandeld is. Hij had twee gebroken kaken, een gebroken neus, klaplong en acht gebroken ribben. Zijn hoofd was opgezwollen en zat vol bloed. Ook zou het slachtoffer met een vork in de buik gestoken zijn.

De officier van justitie gaat ervan uit dat K. verantwoordelijk is voor alle verwondingen van Kamil. 'K. heeft hem die nacht meermalen tegen het hoofd en hals geschopt. Er is niemand anders in die nacht geweest die geweld heeft gebruikt tegen Kamil. Het slachtoffer is op gruwelijke en mensonterende wijze gedood.' K. probeerde de volgende dag met de bus naar Polen te vluchten. De politie kon hem echter onderscheppen. De uitspraak is over twee weken.