Leidse pietenband niet naar Den Haag vanwege 'onveilige situatie', organisator noemt het onzin

De Leidse band de Marepieten gaan aankomende zaterdag niet naar een optreden op de Frederik Hendriklaan in Den Haag. De reden is dat volgens de pietenband de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Volgens organisator Peter Boelhouwer is dat onzin. Ook voorzitter van de winkeliersvereniging in de straat noemt het 'lariekoek' en de politie weet ook niks van eventuele dreiging.

'Er is al een tijdje overleg met de organisatie over ons optreden op de Frederik Hendriklaan', vertelt de voorman van de Marepieten die niet met zijn naam genoemd wil worden. 'De voorkeur van de organisatie gaat uit naar roetveegpieten, maar wij doen daar niet aan mee.' Volgens de Marepieten zijn er op de Frederik Hendriklaan vernielingen en bedreigingen geweest, waarop de organisator meerdere malen heeft gevraagd om toch de kleur van de pieten in de band aan te passen. 'We gaan ons simpelweg niet aanpassen.'

De Marepieten hebben vervolgens zelf besloten om niet op te gaan treden. 'Mede door de bedreigingen is onze veiligheid niet gewaarborgd.' Daarbij richtte de bedreigingen zich volgens de Marepieten niet tegen de band zelf, 'maar wij willen ook niet tussen twee groepen in komen te staan.'

'Dreiging volstrekt niet aan de orde'

Organisator Peter Boelhouwer noemt het grote onzin dat er sprake zou zijn van dreiging. 'Ik zou niet weten waarom we de veiligheid niet kunnen waarborgen. Er is absoluut geen sprake van dreiging, dat is volstrekt niet aan de orde.' Ook een woordvoerder van de politie zegt geen signalen te hebben dat er vernielingen hebben plaatsgevonden op de Frederik Hendriklaan. Ook weet de politie niks van eventuele bedreigingen.

Toch kan het volgens de voorman van de Marepieten zomaar zo zijn dat het gaat escaleren zaterdag en daarom trekken ze zichzelf terug. 'We willen niet tussen twee groepen in komen te staan. Wij respecteren de mening van anderen, maar zullen ons niet aanpassen. Zo treden we in Leiden bijvoorbeeld ook sinds vorig jaar niet meer op.'

'Eén van gezelligste en veiligste straten'

Op de Frederik Hendriklaan werden er de dag voor de grote Sinterklaasintocht een groot aantal Zwarte Piet -posters opgehangen, waarop winkeliers besloten aangifte te doen. Dat heeft volgens de voorzitter van de winkeliersvereniging in de Frederik Hendriklaan, Fabian Zwaagman, niks te maken met de straat. 'Dit is één van de gezelligste en veiligste straten die er zijn', aldus Paagman. 'Zaterdag gaan we er ook weer een feestje van maken met Sinterklaas en alles wat daar bij hoort. Dat is gewoon een veilig feest waar iedereen welkom is.'

