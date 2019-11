Meerdere bouwprojecten van failliete Schouten kunnen door na overname

De curator van het failliete bouwbedrijf Schouten uit Leidschendam heeft een bedrijf gevonden om de bouwactiviteiten en een groot deel van het personeel over te nemen. Bouwbedrijf Niersman B.V. uit Voorschoten gaat dat doen. In Den Haag opent het Voorschotense bouwbedrijf een nieuwe vestiging met een deel van het personeel van Schouten.

Daardoor lijkt er ook weer schot in de zaak te komen van meerdere bouwprojecten die door het faillissement stil kwamen te liggen. Het gaat daarbij om zo'n 300 woningen. Het Voorschotense bouwbedrijf is in onderhandeling om die projecten voort te zetten. Zo is er al groen licht voor de projecten Landrijk 2 en Allemansgeest. Ook een voormalig bouwproject van Schouten in Wassenaar zal gerealiseerd worden door Niersman Bouw Haaglanden B.V.

Over een groot aantal andere projecten van Schouten zijn Niersman en Woningborg - een toezichthouder op nieuwbouwwoningen - nog in onderhandeling.

Schouten sluit deuren

Het Leidschendamse bouwbedrijf Schouten werd begin oktober failliet verklaard nadat het al langer in financiële problemen verkeerde. Een doorstart leek al snel onmogelijk. Voor Schouten is het volgens de curator voorgoed over en sluiten. 'Het is niet mogelijk gebleken om de aannemingsovereenkomsten en contracten met onderaannemers in stand te houden', aldus curator Bruno Tideman.

Volgens Tideman hebben veel bedrijven zich gemeld om Schouten over te nemen. 'De voorkeur ging uit naar een kandidaat die zo veel mogelijk personeel overneemt en zoveel mogelijk van de lopende bouwprojecten wil voltooien.' De kopers die aangesloten zijn bij Woningborg zullen door Woningborg op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen over de bouwprojecten.

