Tegenstanders Zwarte Piet enige demonstranten bij sinterklaasintocht Rijswijk

Alleen tegenstanders van Zwarte Piet hebben zich gemeld om te demonstreren bij de sinterklaasintocht in Rijswijk aankomende zaterdag. De tegenstanders, onder de naam Rijswijk Kan Het, krijgen van de gemeente een apart vak op de parkeerplaats bij de Generaal Spoorlaan. Andere demonstraties tijdens de intocht zijn verboden. In Rijswijk zijn er geen roetveegpieten, maar alleen Zwarte Pieten.

Een demonstratie moet vier dagen van te voren gemeld worden bij de gemeente. Alleen Rijswijk Kan Het meldde zich. 'De demonstranten moeten zich houden aan de voorwaarden om te demonstreren, zoals geen gezicht bedekkende kleding, geen stokken en geen beledigingen', aldus de gemeente. De politie controleert tijdens de intocht of demonstranten zich aan de voorwaarden houden. Volgens Rijswijk Kan Het gaat dat ook gebeuren: 'Wij zullen vreedzaam demonstreren en verwachten dat de politie ons grondrecht en veiligheid zal waarborgen.'

De organisatie van de intocht in Rijswijk is 'niet blij' met de aangekondigde demonstratie, maar beseft dat demonstreren een grondrecht is. 'De afgelopen weken heeft de organisatie heel veel overleg gehad met de burgemeester en de veiligheidsmensen. Wij hebben samengewerkt om het voor aanstaande zaterdag goed te laten verlopen en het tot net zo'n mooi kinderfeest te maken als u van ons gewend bent', schrijft de organisatie, die ook tevreden is met de locatie waar de tegenstanders hun demonstratie mogen houden.

Niet met boot

Dit jaar komt de Sint in Rijswijk niet per boot, maar te paard. De boot kan door werkzaamheden niet aanmeren aan de Cromvlietkade, waar de boot normaal gesproken aankomt. Sinterklaas vertrekt vanaf de Populierlaan met zijn paard en stoet richting winkelcentrum Oud Rijswijk. In de middag bezoekt de goedheiligman ook nog winkelcentrum In de Bogaard.

