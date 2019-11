Student TU Delft blijft rustig bij Hongkong-protesten: 'Ik kan 's avonds nog de straat op'

Ondanks de protesten is 'het dagelijks leven prima te doen', volgens Van Engelen. 'Ik zit in een relatief veilige buurt. Hier lijkt zo op het eerste gezicht niets aan de hand. Ik let goed op waar ik heen ga. Er zijn verschillende nieuwssites en social media-accounts waar de protesten worden aangekondigd. Die worden goed geüpdatet. Je weet dan waar je niet moet zijn of niet langs moet reizen.'

De universiteit waaraan Van Engelen studeert, sloot vorige week de deuren. 'De universiteit werd het doelwit van de protesten', zegt de student. 'Er was schade en toen is besloten om tot het einde van het semester te stoppen met de lessen. Dan kan alles worden hersteld en kan de universiteit klaargemaakt worden voor de start van het volgende semester in januari.' (foto's van de schade aan de universiteit zijn onderaan dit artikel te zien)

Iets heftiger

Van Engelen is verbonden aan de TU Delft. Die academie riep vorige week haar studenten in Hongkong op om terug te keren naar Nederland. Van Engelen gaf daar geen gehoor aan. 'Het is nu iets heftiger dan de voorgaande weken, maar ik voel me veilig genoeg. Ik wil niet weg hier. Ik kan mijn semester hier online afmaken en wil daarna doorreizen.'

Hongkong is net iets kleiner dan de provincie Utrecht. Op zo’n klein oppervlakte merk je natuurlijk wel als er ergens anders in de stad wat misgaat. 'Een metrostation dat dicht is, de laatste weken rijden de bussen minder frequent. Het openbaar vervoer is ontregeld', zegt Van Engelen. 'Maar als er geen protest is, dan is er weinig te merken.'

Buitenlandse studenten met rust gelaten

Buitenlandse studenten worden door zowel de politie als de demonstranten met rust gelaten. 'Ze denken allebei: jullie hebben er niets mee te maken', zegt Van Engelen. 'Het is voor de lokale studenten lastig. Ze zijn hier opgegroeid, dit is hun land. Wat gaat er de komende weken, maanden en jaren met ze gebeuren. Wij (de internationale studenten red.) zijn hier een paar weken en gaan dan weer.'

Sommige medestudenten van Van Engelen gaan dan ook de straat op. 'Ik begrijp ze enigszins wel', zegt hij over de demonstranten. 'Ik snap hun ideeën. Maar soms is het moeilijk te bevatten waarom ze dingen doen. In de beginmaanden ging alles vredig. Toen is er niet naar ze geluisterd. Wellicht zijn de daarom chaos gaan creëren. Is dat volgens hun een betere strategie.'

Sinds maart protesteert de bevolking tegen de regering van Hongkong. In eerste instantie vanwege een omstreden uitleveringswet waarmee de lokale autoriteiten verdachten uit kon leveren aan landen waarmee Hongkong geen uitleveringsverdrag heeft, waaronder China. Aan het begin van de zomer escaleerden de protesten. De uitleveringswet werd in oktober van tafel geveegd.

Desondanks gingen de protesten door. De demonstranten willen nu onder andere: vrijlating en ontslag van alle rechtsvervolging van de gearresteerde demonstranten, een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar het gebruikte geweld van de politie en de invoering van het algemeen kiesrecht voor de Wetgevende Raad. Hongkong is een speciale bestuurlijke regio van China. De voormalige stadstaat mag tot zeker 2048 zijn eigen wetten, rechtspraak en politieke vrijheden behouden.

