Moeder van vermoorde Hester stopt na 15 jaar met stichting: 'Ik ben toe aan rust'

In 1998 werd Hester van Nierop uit Den Haag verkracht en vermoord in Mexico. Een aantal jaar na de moord richtte de moeder van Hester, Arsène, Stichting Hester op. Hiermee zette ze zich vijftien jaar lang in voor vrouwen in Mexico die slachtoffer zijn geworden van geweld. Eind dit jaar houdt de stichting op te bestaan.

'Ik ben inmiddels 73 jaar oud en ben ook wel toe aan rust', vertelt Arsène. 'We hebben met de stichting enorm veel bereikt. Al is het doel zelf - geweld tegen vrouwen in Mexico stoppen - nog niet bereikt.'

In de bijna vijftien jaar van haar bestaan heeft de stichting dankzij de hulp van vele donateurs steun verleend aan het vrouwencentrum Casa Amiga in Ciudad Juárez in het noorden van Mexico. Dankzij de financiële steun van stichting Hester kon Casa Amiga psychologische en pedagogische hulp verlenen aan vrouwen en kinderen. Er kwam een zelfverdedigingscursus, een fotografiewedstrijd en er werd een bibliotheek gebouwd. Ook werd er voorlichting gegeven ter voorkoming van geweld. Inmiddels heeft Casa Amiga ook andere bronnen van inkomsten en is het niet meer alleen afhankelijk van stichting Hester.

Geen opvolging

De laatste twee jaar financierde de stichting ook een project voor een tweede kans voor onderwijs voor vrouwen en meisjes die nooit hun lagere en/of middelbare school diploma hebben behaald. In september dit jaar ontvingen zestien vrouwen hun middelbare school diploma, waardoor ze hoger onderwijs kunnen volgen. 'Die zestien vrouwen zijn iedere zaterdag naar school gegaan, dan is het mooi om te zien dat ze het hebben gehaald', aldus Arsène. 'Ik hoop dat zij het stokje over kunnen nemen en zich hard kunnen maken om het geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen.'

Arsène is toe aan rust, maar vindt het wel 'zonde' dat er geen opvolging is gevonden voor de stichting. 'Daar hebben we best intensief naar gezocht, maar tevergeefs. Die problemen in Mexico zijn voor veel mensen ook te ver weg. Voor mij was de dood van mijn dochter natuurlijk een directe aanleiding.'

'Zo'n moord is niet te verwerken'

In september 1998 werd Hester dood aangetroffen in haar hotelkamer in Ciudad Juárez. Ze bleek te zijn verkracht en vermoord. Zeventien jaar later - in 2015 - werd de moordenaar van Hester gearresteerd en veroordeeld tot 37,5 jaar gevangenisstraf. 'Daar ben ik blij mee, als hij vrij komt is hij al 80 jaar oud.'

Met het stoppen van de stichting moet er meer rust in het leven van Arsène komen. 'Maar het helpt niet bij het verwerkingsproces, want zo'n moord op je dochter is vrijwel niet te verwerken', zegt Arsène. 'Dat zal elke dag blijven hangen.'

LEES OOK: 'Als na 15 jaar dader wordt veroordeeld, ben je blij hoor', moeder Van Nierop over cel Mexicaan