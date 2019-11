Leiden wil nieuw bedrijventerrein langs de Vliet, verenigingen moeten wijken

De gemeente Leiden heeft de locatie afgesproken met het bedrijfsleven in Leiden en opgenomen in de bedrijventerreinenstrategie die samen wordt opgesteld met zes omliggende gemeenten. Dat meldt mediapartner Sleutelstad. De bedrijventerreinenstrategie werd vrijdagochtend gepresenteerd aan ondernemers.

De verenigingen die nu op de plek van het toekomstige bedrijventerrein zitten, zullen hun koffers moeten pakken. Voorzitter van Jeugddorp Leiden, Femke Mens, is daar niet blij mee en hekelt het vooral dat ze vrijdagochtend via de media de plannen moest vernemen. 'Daar zijn we echt niet blij mee', zegt Mens. Het is volgens haar niet de eerste keer. 'Ook bij eerdere plannen is er vanuit de gemeente geen contact met ons opgenomen. Toen beloofde de gemeente dat dat niet meer zou gebeuren.'

Beraden op vervolgstappen

De voorzitter van het zomerkamp gaat zich beraden op vervolgstappen, maar gaat sowieso opheldering vragen bij de gemeente over de gang van zaken. 'We hebben hierdoor ook geen kans op inspraak gehad.'

De plannen van een nieuwe bestemming voor het terrein langs de Vliet sluimerde al langer en dus komt het voor Mens niet geheel als verassing. 'We zijn eerder alvast gaan kijken naar alternatieve locaties.' Die zoektocht is nog niet geslaagd. 'We stellen namelijk nogal wat eisen, omdat de veiligheid van de deelnemende kinderen gewaarborgd moet worden.' Het Jeugddorp Leiden verwacht van de gemeente dat ze mee gaan zoeken naar een geschikte plek.

Lange zoektocht naar geschikte bedrijventerreinen

De afspraken in de bedrijventerreinenstrategie voldoen volgens de gemeente aan de behoefte aan bedrijventerreinen in de stad. Een aantal ondernemers was verbaasd, want de zoektocht naar geschikte locaties verliep niet geheel vlekkeloos. Zo bleek het keer op keer ingewikkeld om voldoende ruimte te vinden. Een van de grote ondernemers in de stad, Ruud Breedveld, gelooft er niet zo veel van: 'De enige manier om echt te weten hoeveel ruimte er nodig is, is bij alle ondernemers langsgaan en vragen wat hun behoefte is', zei hij tijdens de bijeenkomst tegen wethouder Yvonne van Delft.

De strategie voor de Leidse bedrijventerreinen geeft de komende tien jaar wel zekerheid aan ondernemers op bestaande bedrijventerreinen. 'We gaan niemand verplichten om te verhuizen en bestaande terreinen blijven tot 2030 sowieso in stand. Daar gaan we tot die tijd dus ook geen andere plannen voor maken', vertelde Van Delft de ondernemers. Dat is goed nieuws voor ondernemers op het Leidse bedrijventerrein De Waard. Met het tienjarenplan komt er voorlopig een einde aan de al vele jaren voortslepende vraag of het bedrijventerrein een woonwijk zou moeten worden. Ook de Rooseveltstraat blijft bedrijventerrein, met als uitzondering een pilotgebied waar al wordt gewerkt aan het toevoegen van wonen.

Voor de uitvoering en realisatie van het nieuwe bedrijventerrein aan de Vliet wordt in 2020 een plan gemaakt.

