Onderzoek naar topambtenaar om mogelijk bevoordelen bouwer Amare

De directeur ontwikkeling en realisatie van de dienst Stedelijke Ontwikkeling is door de gemeente Den Haag van het Amare bouwproject gehaald. De ambtenaar was hoofdverantwoordelijk voor de bouw van cultuurcomplex Amare. De gemeente onderzoekt of hij zijn functie heeft misbruikt om aannemer VolkerWessels te bevoordelen, dat meldt NRC.

Volgens onderzoek van NRC zouden er meerdere incidenten zijn geweest waarin er sprake was van mogelijke belangenverstrengeling. Zo werd door de ambtenaar gebruikt gemaakt van de skybox van VolkerWessels in de Kuip. Ook werd de kostenverdeling voor de bouwplaats aangepast in het voordeel van de aannemer zonder dat daar overleg over had plaatsgevonden.

VolkerWessels zegt dat er nooit sprake is geweest van bevoordeling, maar dat het bedrijf zich altijd op een dergelijke manier beschikbaar stelt. 'Wij hebben een aantal stoelen in een skybox in de Kuip, in lijn met hoe wij altijd met relaties omgaan hebben wij de ambtenaar daar ook wel eens ontvangen', aldus een woordvoerder van VolkerWessels tegen NRC.

Corruptie

Het onderzoek rondom VolkerWessels is niet de eerste keer dat de ambtenaar in kwaad daglicht wordt gesteld. Tijdens het gemeentelijk onderzoek naar de van corruptie verdachte ex-wethouder Richard de Mos werd zijn naam ook al genoemd. Ook komt zijn naam voor in verschillende 'verdachte' dossiers die zijn verzameld door wethouder Saskia Bruines (D66). Zij nam na het vertrek van De Mos diens taken omtrent economische zaken over.

Zo was de ambtenaar in kwestie ook betrokken bij de afgebroken verkoop van bedrijfsverzamelgebouw De Schilde. De Mos zou zich mogelijk bemoeid hebben met de verkoop van het pand aan zakenmensen die connecties hadden met zijn partij. Die deal ging uiteindelijk niet meer door toen de rijksrecherche een inval deed in de woningen en kantoren van Groep de Mos.

Integriteitsschending

De melding over mogelijke belangenverstrengeling en integriteitsschending komt volgens bronnen van NRC uit de projectdirectie van Amare. Volgens die bronnen zou de ambtenaar meerwerk-verzoeken van de aannemer gehonoreerd hebben zonder overleg. Hoewel de ambtenaar zelf nog geen uitspraak heeft gedaan over de verdenkingen aan zijn adres heeft de gemeente laten weten dat ze de melding van een mogelijke integriteitsschending serieus nemen.

Op vrijdagmiddag stuurde waarnemend burgemeester Remkes een brief naar de gemeenteraad. Daarin schrijft hij dat het onderzoek naar de ambtenaar al enige tijd loopt. 'De afhandeling van het onderzoek verloopt via reguliere stappen, zoals beschreven in het ‘Centraal Onderzoeksprotocol Vermoedelijke Integriteitsschending’. Elk signaal neemt de gemeente serieus' aldus Remkes. Ook schrijft hij dat er publiekelijk voorlopig geen uitspraak zal worden gedaan over de ambtenaar in kwestie.