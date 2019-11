Verdachte van doodsteken partner in Haagse Mariottestraat beroept zich op psychische overmacht

Hulpdiensten in de Mariottestraat in Den Haag | Foto: Regio15

De 31-jarige Poolse vrouw die op in februari dit jaar aan de Haagse Mariottestraat haar partner zou hebben doodgestoken, beroept zich op psychische overmacht. Doordat ze in het verleden zelf regelmatig is mishandeld in relaties, zou ze te heftig gereageerd hebben op een ruzie met de man.

Het 36-jarige slachtoffer Pawel Kwasniewski werd met een mes in de borst gestoken. Hij overleed later in het ziekenhuis. Vrijdag deed de advocaat van de verdachte Agnieszka G. bij de Haagse rechtbank een oproep om de vrouw verder te laten onderzoeken op de trauma's die ze in het verleden heeft opgelopen. In drie relaties die ze had met mannen was er sprake van 'een continue stroom aan mishandelingen', aldus de advocaat. Ze zou daardoor lijden aan het zogenaamde 'battered woman-syndroom', een psychische aandoening bij vrouwen die herhaaldelijk zijn mishandeld. In haar laatste relatie zou het vijf tot zeven keer tot geweld zijn gekomen. 'Dat is vijf tot zeven keer te veel', aldus de advocaat.

Volgens de advocaat zou de rechtbank de vrouw moeten laten observeren in het Pieter Baan Centrum. Daar zou pas echt vastgesteld kunnen worden welke invloed de mishandelingen uit het verleden hebben op het gedrag en het karakter van de Poolse vrouw.

Mishandelingen eerst bewijzen

Als de rechtbank in de zaak van de Poolse vrouw tot de conclusie komt dat ze inderdaad handelde uit psychische overmacht, dan kan dat ertoe leiden dat de vrouw geen straf krijgt. De officier van justitie was er vrijdag niet meteen van overtuigd dat de Poolse vrouw veelvuldig mishandeld is. 'De feitelijke basis hiervoor moet eerst vastgesteld worden.'

Dat vond de rechtbank ook. De rechter zal nu eerst nagaan of er aanwijzingen zijn dat de vrouw getraumatiseerd is door relationeel geweld. Vooralsnog wordt ze niet opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Tijdens een eerdere zitting verklaarde de advocaat van de vrouw dat de steekpartij 'een ongeluk' was. Haar partner zou in een mes zijn gelopen toen het stel ruzie had. De zaak wordt over drie maanden voortgezet.

