Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar dood Kelvin Maynard

De recherche heeft in het onderzoek naar de dood van Kelvin Maynard twee verdachten aangehouden. Een arrestatieteam hield twee Amsterdammers van 22 en 28 jaar aan voor de moord op de oud-speler van Alphense Boys. Dat maakt de politie vrijdag bekend. De 28-jarige man is inmiddels vrij gelaten.

Dinsdag werd de 22-jarige Amsterdammer aangehouden. Tijdens een doorzoeking in zijn woning werd een vuurwapen aangetroffen. Hij zit nog vast. Vervolgens werd donderdag de 28-jarige Amsterdammer opgepakt. Tijdens een doorzoeking in zijn woning zijn verschillende digitale gegevensdragers in beslag genomen. De man (28) is vrijdag weer vrijgelaten.

Vorige week werd ook al een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Maynard. Ook deze verdachte werd een dag later weer vrijgelaten, maar is sindsdien wel nog steeds verdachte in het onderzoek.

Vermoord na achtervolging

Maynard ging op de fatale avond naar Amsterdam om daar voetbal te kijken. Uit een reconstructie blijkt dat twee daders op een scooter of motorscooter de oud-speler van Quick Boys zijn gevolgd. Ze reden dicht achter hem om hem op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost te beschieten. De auto van Maynard kwam tegen de gevel van een brandweerkazerne tot stilstand, waar hij korte tijd later overleed.