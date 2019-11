Sinterklaas-akkoord in de maak op het Haagse stadhuis

'Sinterklaas bestaat. Daar zit 'ie, achter de tafel.' Beroemde woorden van VVD'er Hans Wiegel in een verkiezingsdebat met PvdA-leider Joop den Uyl in 1972. Wiegel verweet Den Uyl dat de sociaaldemocraat geld over de balk zou smijten. Bijna vijftig jaar later dringt de Goedheiligman zich weer op. In Den Haag ditmaal, waar 5 december als stip op de horizon is gezet als mogelijke datum voor de presentatie van een Sinterklaas-akkoord.

VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA zitten inmiddels zes weken aan de onderhandelingstafel met aan het hoofd informateur Tom de Bruijn. Onder leiding van de voormalig D66-wethouder van Den Haag proberen de partijen een 'stabiel meerderheidscollege' te vormen.

Vertrouwen opzeggen

Dat is nodig omdat begin oktober VVD, D66 en GroenLinks het vertrouwen opzeggen in de samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De coalitiegenoten willen niet meer samen met de grootste partij van Den Haag omdat het Openbaar Ministerie (OM) de Groep de Mos-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en Groep de Mos-raadslid Nino Davituliani verdenkt van corruptie.

Alle drie ontkennen, maar de zaak leidt wel tot het ontslag van wethouders De Mos en Guernaoui en het uiteenvallen van de coalitie. Inmiddels is Richard de Mos weer terug in de gemeenteraad als fractievoorzitter van zijn partij.

Verhogen lasten

Sinds 14 oktober praten de drie overgebleven coalitiegenoten met het CDA en de PvdA. In die zes weken zijn er stappen gezet, maar er moet nog veel gebeuren. Gevoelige onderwerpen zoals de bezuinigingen op zorg en welzijn en het wel of niet verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb) en de parkeertarieven zijn nog niet 'uit-onderhandeld'.

Toch wordt al wel door de oogharen gekeken naar een datum waarop de onderhandelaars met een akkoord naar buiten kunnen komen. Donderdag 5 december is daarvoor een serieuze optie, zeggen bronnen op het stadhuis. Het presenteren van een akkoord op de dag van 't heerlijk avondje komt goed uit met het oog op de laatste raadsvergadering.

Installatie wethouders

De week na de presentatie van het Sinterklaas-akkoord zou er een raadsdebat over de coalitieafspraken kunnen plaatsvinden en er is tijd om het noodzakelijke integriteitsonderzoek uit te voeren naar de nieuwe kandidaat-wethouders. Weer een week later, op donderdag 19 december, kunnen de nieuwe wethouders dan geïnstalleerd worden in de laatste raadsvergadering van 2019.

Voor partijen die willen sleutelen aan de ozb is dit een interessant tijdspad. De verwachting is dat onder andere GroenLinks en de PvdA de bezuinigingen op zorg en welzijn zoveel mogelijk willen terugdraaien. De partijen hebben er geen geheim van gemaakt dat het extra geld dat daardoor nodig is, wat hen betreft kan worden gehaald door de lasten zoals de ozb te verhogen. Maar ozb-tarieven gelden voor een kalenderjaar en het aanpassen hiervan moet daarom vóór 1 januari gebeuren. Daarover moeten de onderhandelaars het dus de komende weken eens worden.

Veel werk

De onderhandelende partijen hebben nog veel werk te verzetten maar het is mogelijk om tot een Sinterklaas-akkoord te komen, zo wordt duidelijk. Vol verwachting klopt ons hart.