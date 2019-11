Verzekering voor bouwers vreugdevuren wordt vrijwel onmogelijke opgave

Het wordt voor de bouwers van de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp een vrijwel onmogelijke opgave om een aansprakelijkheidsvergunning aan te vragen. Dat stellen grote verzekeraars en deskundigen. Het risico dat er iets misgaat is voor de verzekeraars te groot.

Vorige week werd duidelijk dat de organisatoren van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp nog geen evenementenaansprakelijkheidsverzekering hadden afgesloten en ook niet konden aantonen dat zij zo'n verzekering hebben aangevraagd. Dat terwijl het hebben van een dergelijk verzekering wel een noodzakelijk voorwaarde voor de gemeente is om een vergunning te verlenen.

De grote Nederlandse financiële instituten zijn echter niet bereid om de bouwers een verzekering te verstrekken. 'Wij hebben altijd gezegd het risico onverzekerbaar te vinden', aldus een woordvoerder van Nationale Nederlanden.

Omvallen

Hij noemt als voorbeelden van die risico's het gevaar van het omvallen van de stapel waarbij omstanders gewond kunnen raken. Of het naar beneden vallen van de mensen die meehelpt de stapel op te bouwen. 'Stel je voor dat die daarbij arbeidsongeschikt raakt. Dat is te risicovol.'

Ook Interpolis zou een verzoek van de bouwers afslaan. Een woordvoerder zegt dat het afsluiten van dat soort contracten 'maatwerk' is, maar is tegelijk duidelijk over de mogelijkheid voor de bouwers om een verzekering af te sluiten met als dekking het afbranden van Scheveningen of Duindorp. 'Dit soort risico's verzekeren wij niet.'

Risicospreiding

Achmea noemt de vreugdevuren eveneens 'niet te verzekeren'. Een woordvoerder: 'De kans dat er iets mis gaat is te groot.' Hij wijst daarbij ook op de achtergrond van de vuren. De organisatie die ze bouwt heeft per jaar maar één doel op één dag: het bouwen van een grote vuurstapel en die in brand steken. 'Je kunt dat vergelijken met een dakdekkersbedrijf dat alleen maar op daken staat en daarbij steeds brandgevaarlijke dingen doet. Het risico dat er dan iets fout gaat, is te groot. Dan wordt de premie te hoog. Terwijl voor een aannemer die heel veel klussen doet en maar één keer per jaar een dak vervangt, het risico veel kleiner is. Dat laatste is wel te verzekeren. Het is een kwestie van risicospreiding.'

De opstelling van de verzekeraars is te verklaren, zegt Olivier baron van Hardenbroek van Ammerstol van het bureau Martens Delissen Advocaten in Den Haag. Hij is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en legt uit dat verzekeren makkelijker wordt bij grote getallen. 'Dan middelt het risico zich uit.' In het geval van de vreugdevuren gaat het om unieke evenementen. Dan wordt het heel moeilijk om een verzekering te vinden. 'Daarbij speelt ook mee dat het heel moeilijk is voor een verzekeraar om de mogelijk schade te schatten.'

Los verband

Een andere component is volgens Van Hardenbroek van Ammerstol dat de vuren worden georganiseerd door een stichting. Een los verband van mensen waarvan een paar op papier het bestuur vormen, maar waaraan tientallen anderen zijn verbonden. 'Het is een organisatie zonder leden, zonder vaste inkomsten en zonder eigen vermogen.' Dat maakt het dat de verzekeraars terughoudend zullen zijn om daarmee in zee te gaan. 'Ook omdat je niet precies weet wie je verzekert en waarvoor.'

Het zijn cruciale dagen voor de bouwers van de vreugdevuren. Vandaag geven de hulpdiensten hun definitieve advies over de vergunningaanvraag. Aanstaande maandag komt vervolgens de driehoek bijeen. Daarin zitten de politiechef, de hoofdofficier van justitie en burgemeester Johan Remkes van Den Haag. De driehoek buigt zich over de adviezen, de 21 zienswijzen van betrokkenen die zijn ingediend en de vergunningaanvragen. De verwachting is dat het college van burgemeester en wethouders dinsdag een besluit neemt over het al dan niet doorgaan van de vreugdevuren.