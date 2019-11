Muringen staat voor debuut bij ADO, Necid keert terug in de spits

ADO Den Haag start zaterdagavond met een debutant in de basisopstelling. Door de afwezigheid van Dion Malone (geschorst), Milan van Ewijk (ziek) en Robin Polley (was actief met Jong Ghana) maakt Dehninio Muringen zaterdagavond zijn debuut als rechtsback tegen Willem II.

Verwachting Fons Groenendijk:

'Er is momenteel niet een ploeg waar wij nu even overheen lopen. Wij moeten de strijd aangaan. Het vertrouwen is er wel. We hebben nog 21 wedstrijden en we hebben wel met elkaar afgesproken dat we voor onze kans gaan. Je zal een ADO zien dat blijft voetballen.'

'We zeggen al weken dat we punten moeten pakken. Deze periode moet dat zeker. De wedstrijden tegen Willem II, Heracles en FC Twente zijn, vind ik, vergelijkbaar met Vitesse (0-2 winst) en Heerenveen (1-1).'

'Tegen Fortuna waren we steeds dichtbij. We schoten een paar keer een bal op de paal of lat, daarnaast hadden we ook een afgekeurde goal. Dan levert dat frustraties op. Is niet goed, maar ik begrijp dat wel. Daarnaast hebben we een aantal jongens uit de regio. Die zitten na een nederlaag helemaal stuk.'

Vermoedelijke opstelling:

Zoals eerder beschreven maakt Muringen zaterdagavond zin debuut. 'Malone is geschorst, Van Ewijk is ziek en Polley is weg met Jong Ghana dus gaat Muringen zijn debuut maken, dat heeft hij verdiend. Hij wordt de zesde debutant dit seizoen', aldus Groenendijk die in de spits kiest voor Tomas Necid.

Uitgelicht:

Wie aan ADO Den Haag – Willem II denkt, zal direct terugdenken aan de editie van vorig seizoen. Toen sloot de Haagse club het seizoen af met een klinkende 6-2 overwinning op de Tricolores.

Volg ADO Den Haag – Willem II live bij Omroep West:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Willem II is zaterdagavond live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 20.40 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.