Topcoach Robin van Galen: 'Louis van Gaal wordt met dit ADO ook geen kampioen hoor'

Waterpolocoach Robin van Galen zorgde op de Olympische Spelen van 2008 in Peking voor de mooiste prestatie door met de Nederlandse vrouwen een gouden medaille te winnen. Tegenwoordig staat hij niet meer aan de rand van het zwembad, maar zit hij in het bestuur van Excelsior, is hij commercieel manager bij de zwembond en schreef hij een boek over topcoaches. Als ervaringsdeskundige laat hij in TV West Sport zijn licht schijnen op de sportieve prestaties van ADO Den Haag en de rol van trainer Fons Groenendijk.

'Het is een lastige situatie', zegt Van Galen. 'Als trainer krijg je vaak de schuld van de mindere prestaties. Maar als je als supporter heel eerlijk naar de selectie van ADO kijkt, dan zie je dat de beste spelers van vorig seizoen, Becker en El Khayati, zijn verkocht. Dat zijn wel twee spelers die vorig seizoen nog het verschil maakten. Ook voor de trainer. De trainer is namelijk voor een groot deel afhankelijk van zijn materiaal.'

Voor zijn boek interviewde Van Galen twintig bekende topcoaches zoals Ronald Koeman, Max Caldas en Sarina Wiegman. Maar ook aan Louis van Gaal is een hoofdstuk gewijd. 'En denk nou niet dat Louis van Gaal met de huidige spelersgroep van ADO opeens kampioen van Nederland was geworden. Hij had hooguit misschien twee puntjes meer gehaald.'

Emotionele wereld

Volgens Van Galen is het belangrijk om vast te blijven houden aan je principes. 'Je moet werken aan de vastigheid en aan het vertrouwen. En altijd vertrouwen blijven houden in je eigen visie. De wereld van het betaald voetbal is een emotionele wereld. Het is de kunst om beleid te blijven voeren en als club, maar ook als trainer, te blijven geloven in de aanpak die je voor ogen hebt.'