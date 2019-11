Dion Malone wacht op belletje bondscoach Suriname: 'Ook Koeman mag nog bellen'

Het was voor veel voetballers met een Nederlands paspoort en Surinaamse roots lange tijd niet mogelijk om voor Suriname uit te komen. Het kon wel, maar dan moet men het Nederlands paspoort inruilen voor het Surinaamse, want spelers met een dubbel paspoort mochten niet worden opgeroepen. Door een verandering van de regels in Suriname, komt er nu een sportpaspoort beschikbaar.

De eerste voetballer die daar gebruik van heeft gemaakt was voormalig Excelsior-speler Nigel Hasselbaink. Tijdens zijn debuut was hij direct trefzeker en belangrijk voor Suriname, dat in 2021 voor het eerst meedoet aan de Gold Cup, het belangrijkste toernooi voor landenteams uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

Dion, je zou zomaar international kunnen worden van Suriname.

'Ik heb het ook gelezen. Dat is positief nieuws. Als je kijkt hoeveel jongens met Surinaamse afkomst er in Nederland wonen, maar niet meer in aanmerking komen voor het Nederlands elftal. Dan kan je zeker een leuk elftal op de been brengen.'

Je hebt al ervaring met spelen voor Suriname, want je hebt wedstrijden voor de Suriprofs gespeeld.

'Ik heb inderdaad een keer voor de Suriprofs gespeeld, maar ook een oefenwedstrijd voor Suriname. Dat was toen tegen Curaçao. Toen was men ook al bezig om een dubbelpaspoort te krijgen. Dat lukte toen niet, nu wel.'

Verwacht je dat je binnenkort gebeld wordt?

'Ik weet het niet, volgens mij is het nu wel geregeld, maar er moeten ook nog andere dingen geregeld worden. Ik wacht tot ik een belletje krijg, zoals het hoort denk ik.'

Maar je hoeft zelf niks te doen tot dat moment?

'Nee. Ik heb hetzelfde gelezen als wat jullie ook gelezen hebben. Ik heb op de achtergrond wel wat dingen gehoord. Nigel Hasselbaink is een voorbeeld van een speler die als eerste de stap gemaakt heeft. Hij heeft ook al zijn debuut gemaakt en dankzij hem hebben ze de Gold Cup gehaald. Dat is een prestatie an sich. Daar was het wachten op. Zonder alle potentiële nieuwe spelers is het ook gelukt, dus het kan alleen maar beter en beter worden.'

Ben je nu ook meer het Surinaamse elftal gaan volgen?

'Dat deed ik altijd wel. Ik kreeg in de interlandbreak ook vaak berichtjes van familie met de stand en de uitslagen. Ik ben ze niet extra gaan volgen, maar dat ze deel gaan nemen aan de Gold Cup, dat is natuurlijk wel een prestatie.'

Wat zou het voor jouw familieleden in Suriname betekenen als jij international wordt?

'Ik heb daar nog veel familie wonen. Die zullen zeker trots zijn.'

Suriname gaat voor het eerst deelnemen aan de Gold Cup. Heb je Elson Hooi, die eerder met Curacao al meedeed aan de Gold Cup, al gesproken over dat toernooi?

'Nee, hij vertelde eerder wel wat verhalen over zijn ervaring met Curacao. Zij zijn eigenlijk een soort van voorbeeld voor Suriname van hoe het moet. Ook voor hen was het een lange rit, maar uiteindelijk is het gelukt. En kijk hoe ze het nu doen. Ik hoop dat het met Suriname ook kan.'

Ken je het volkslied al?

'Haha, ja die ken ik wel, maar ik weet niet of die voor iedere wedstrijd gezongen wordt.'

En heb jij het nummer van bondscoach Dean Gorre?

'Haha, nee, maar wel van zijn zoon Kenji (oud-speler ADO red.).'

Verwacht je op kort termijn al iets? Ben je al nerveuzer nu je weet dat je gebeld kan worden?

'Ik wacht gewoon af. Het is sowieso een eer als je voor je land mag spelen. Ik heb er maar drie jaar gewoond, maar mijn ouders en familieleden hebben er langer gewoond. Ik zou echt supertrots zijn als ik voor Suriname mag uitkomen.'

Wie zijn jouw concurrenten?

'Op het middenveld onder andere Mitchell Donald. Als rechtsback? Dat vind ik lastig om te zeggen, want ik weet niet exact welke spelers in aanmerking komen. Als echt iedereen overstag zou gaan, dan heb je op iedere positie drie a vier goede spelers.'

Is het voor jou nog een discussie; kies ik voor Nederland of Suriname?

'Ronald Koeman mag mij ook bellen hoor, haha. Dat gaat niet gebeuren. Op mijn leeftijd is het alleen maar mooi als je voor Suriname kan uitkomen. Ik hoop dat ze er werk van gaan maken en dat alles snel geregeld is. Dan kunnen we met elkaar een mooie toekomst tegemoet gaan.'

Kom je daar nog vaak?

'Ik ben er lang niet geweest. Ik heb familie daar, maar die komen ook vaak naar Nederland. Als ik vakantie heb dan wil ik graag wat rust en als ik dan naar Suriname ga ben je toch vaak met van alles en nog wat bezig. Dus ik ben er al een tijdje niet geweest.'

LEES OOK: Muringen staat voor debuut bij ADO, Necid keert terug in de spits