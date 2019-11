Miss Awareness maakt zware onderwerpen bespreekbaar op radio: 'Reacties nauwelijks bij te houden'

Het drietal had zich vorig jaar opgegeven om mee te doen aan de Miss India Holland-verkiezing, op 20 april van dit jaar. Een dag van tevoren trokken ze zich terug, samen met nog twee anderen. Ze waren er bij de laatste repetitie, een week voor de finale, getuige van geweest dat de organisator in elkaar werd geslagen. Ook waren er geruchten over mishandeling van een kandidate een week eerder, seksueel misbruik van kandidates door de organisator en een oneerlijk verloop van de verkiezing.

Elke derde vrijdag van de maand van zeven tot acht uur 's avonds praten de jonge vrouwen op Radio Sangam over serieuze onderwerpen. Zo praten ze over narcisme, en hoe een narcist in je relatie of je familie je hele leven op een negatieve manier kan bepalen. Ervaringsdeskundige Archena Rochenina is uitgenodigd om daarover te vertellen. Wat je moet doen als je in een relatie zit met een narcist? 'Weggaan', zegt ze resoluut.

Veel reacties op Facebook

Het onderwerp levert vrijdagavond een levendig gesprek op. En de uitzendingen leveren steevast reacties op via de Facebook-pagina van Miss Awareness. 'Het waren er vandaag weer zoveel dat we het nauwelijks konden bijhouden,' aldus Sjahiena Rahmoe.

Vanita Hanoeman sluit de uitzending af met de belofte dat er de komende week weer nieuwe verhalen bij zullen komen op de pagina van Miss Awareness. 'Op 20 december zijn we er weer, blijf luisteren.' Dan, even later, als de microfoons dicht zijn: 'waar zullen we het volgende maand over hebben? Loverboys?'

LEES OOK: Opgestapte Miss India Holland-kandidaten niet schuldig aan verspreiden leugens