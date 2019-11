Gevangen Delftse IS-strijder: 'Interesseert me geen moer of Nederland me terughaalt'

Ibrahim el I. (29) uit Delft is één van de 5.000 IS-strijders die gevangen zitten in Al Hasakah in Noordoost-Syrië. In een gesprek met de Volkskrant zegt hij dat het hem 'geen moer interesseert' of Nederland hem terughaalt. El I. vertrok in 2013 naar Syrië en bleef tot het einde in het kalifaat. Naar eigen zeggen hield hij zich bezig met het helpen van gewonden, administratieve aspecten en de handel in levensmiddelen en huishoudapparatuur uit Turkije.

Mannen in oranje overalls, schouder aan schouder liggend op matrasjes in halfduistere cellen. De één mist een been, de ander een oog. Dat is het beeld dat de Volkskrant schetst van de omstandigheden in een school in Al Hasakah, die is verbouwd tot gevangenis. Zeventig tot tachtig mannen per lokaal, in de walm van een open wc. Bewakers dragen mondkapjes of bivakmutsen. Koerdische militiestrijders bewaken de gevangenis.

Ibrahim el I. zit sinds maart vast en is de tel kwijt. Hij vraagt: 'Weet jij welke datum het is? Want dat weet ik niet meer. Het is toch november?' Verder klaagt hij niet. 'We hebben alleen geen zon en geen beweging.'

‘Mooie stabiliteit’

'Wij hadden een mooie stabiliteit in de Islamitische Staat. Nu dat is weggevallen, zijn we vluchtelingen. Het kalifaat was 60 procent goed, 40 procent fout. Het fundament zag er goed uit. Alles wat uit de koran kwam. Maar de uitvoering was niet altijd goed', zegt Ibrahim.

Er is vanuit IS druk op hem uitgeoefend om mee te vechten, zegt hij. Maar naar eigen zeggen was Ibrahim geen strijder. Zijn oudere broer kwam om het leven in het kalifaat. Ibrahim zelf zou zich bezig hebben gehouden met helpen van gewonden, administratieve aspecten en de handel in levensmiddelen en huishoudapparatuur uit Turkije.

Terugkeer of niet?

In de Volkskrant komt ook gevangenisdirecteur Hassan Abdallah aan het woord over de situatie waarin de mannen zitten. 'Misschien moet je terugkeer naar Europa wel niet meer willen. Als je ze naar huis stuurt, zullen ze zeggen dat ze niets hebben gedaan. Je kunt ze beter hier berechten, voor een lokaal tribunaal, in de buurt waar ze hun misdaden hebben gepleegd. Europa kan ons daarin steunen.'

Vrijdag bepaalde het gerechtshof dat de Staat Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen die in Noord-Syrische kampen zitten, niet hoeft terug te halen naar Nederland. Het gaat om een politieke kwestie en is daarom geen zaak voor de rechter, was het oordeel. Het hof haalde hiermee een streep door de uitspraak van de rechtbank begin vorige week.

'Er zal een uitweg zijn'

De Delftse Ibrahim maakt zich er niet druk om: 'Allah Subhanallah, mijn God zij geprezen, zal voor mij een uitweg bieden. Er zal een uitweg zijn, een gaatje. Ik ben een muis die door elk gaatje past.'

