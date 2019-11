Demonstratie tegen Zwarte Piet in Rijswijk rustig verlopen

In het demonstratievak stonden ongeveer honderd mensen met borden met daarop teksten als 'No more Blackface' en 'Zwarte Piet is zwart verdriet'. Ze zijn met twee bussen naar Rijswijk gekomen. Volgens de organisatie was ongeveer de helft van de demonstranten afkomstig uit Rijswijk zelf. Aan de overkant van de straat keken tientallen mensen, veelal voorstanders van Zwarte Piet, naar de demonstratie. De politie hield toezicht en zorgde ervoor dat de groepen niet bij elkaar in de buurt kwamen. Rijswijk Kan Het mocht een uur demonstreren, maar de actiegroep is iets eerder vertrokken.

In de aanloop naar de demonstratie heeft de politie zaterdag drie personen aangehouden. Volgens een woordvoerder kon één persoon zich niet legitimeren. Twee anderen zijn aangehouden omdat ze niet voldeden aan vorderingen van de politie: ze werden gevraagd om weg te gaan en weigerden te vertrekken.

Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

'Hoop dat het volgend jaar niet meer nodig is'

'Hierbij laten we het, maar als het zo ver moet komen, staan we hier volgend jaar weer', zegt een deelnemer aan de demonstratie. 'Maar we hopen dat de gemeente Rijswijk zich realiseert dat een zwarte Piet in een stoet niet meer van deze tijd is en dat we hier volgend jaar niet meer hoeven te staan.'

Dit jaar komt de Sint in Rijswijk niet per boot, maar te paard. De boot kan door werkzaamheden niet aanmeren aan de Cromvlietkade, waar de boot normaal gesproken aankomt. Sinterklaas vertrok vanaf de Populierlaan met zijn paard en stoet richting winkelcentrum Oud Rijswijk. In de middag bezoekt de goedheiligman ook nog winkelcentrum In de Bogaard.

Organisatie niet blij met protest

De organisatie van de intocht in Rijswijk is 'niet blij' met de demonstratie, maar beseft dat demonstreren een grondrecht is.

'De afgelopen weken heeft de organisatie heel veel overleg gehad met de burgemeester en de veiligheidsmensen. Wij hebben samengewerkt om het voor aanstaande zaterdag goed te laten verlopen en het tot net zo'n mooi kinderfeest te maken als u van ons gewend bent', schrijft de organisatie, die ook tevreden is met de locatie waar de tegenstanders hun actie mogen houden.

Complimenten burgemeester

Ook burgemeester van Rijswijk Michel Bezuijen is tevreden over de intocht. 'Mijn eerste conclusie is dat de intocht van Sinterklaas in Rijswijk feestelijk, veilig en ongestoord is verlopen', laat Bezuijen weten. 'In de aanloop naar de intocht en de demonstratie is zowel met de organisatoren van de intocht als met de organisatoren van de demonstratie veelvuldig overleg gevoerd.'

'Ook hebben hulpdiensten, gemeentelijke diensten en politie forse inspanningen gepleegd om alle feestelijkheden in Oud Rijswijk en het Bogaardplein zo veilig, vredig en gezellig mogelijk te laten verlopen', gaat hij verder. 'Daarvoor spreek ik mijn complimenten uit. Ik heb veel waardering voor de manier waarop iedereen zich heeft ingezet.'

