FC Lisse zet opmars voort, Ter Leede en VVSB verliezen

FC Lisse heeft de derde wedstrijd op rij gewonnen. Deze keer moest ODIN '59 eraan geloven. De ploeg van Robbert de Ruiter won met 0-3 in Heemskerk. De Lissenaren maakten het verschil in de tweede helft. Ter Leede en VVSB verloren hun wedstrijden in de derde divisie

FC Lisse kwam bij ODIN '59 na een uur spelen op 0-1 via invaller Oussama Siali. Daarmee was de ban gebroken voor de bezoekers. Via Tom Duindam en Luca Tarani liepen de geelhemden uit naar een 0-3 overwinning.

Geen stunt

Ter Leede leek in de eerste helft tegen titelkandidaat DVS'33 op weg naar een stunt. Robert Steemers, die eerder deze week z'n contract verlengde in Sassenheim, maakte na een half uur spelen de 1-0. De ploeg van Steef Roodakkers leek op weg naar de 2-0, maar de opgelegde kans voor de thuisploeg werd teruggefloten voor buitenspel.

Vlak voor het rustsignaal kwam de ploeg uit Ermelo op gelijke hoogte via Oktay Öztürk. Hij schoot een vrije trap achter doelman Daan Prins. In de tweede helft was het opnieuw Öztürk die doel trof. Daarmee zette hij gelijk de eindstand op het scorebord: 1-2.

Richard Plug

VVSB verloor ook de tweede wedstrijd onder interim-trainer Patrick van der Fits. Bij Barendrecht ging het met 3-1 onderuit. De nieuwe trainer, Richard Plug, was wel aandachtig toeschouwer en zag de Noordwijkerhouters al met een 2-0-achterstand gaan rusten.

In de tweede helft scoorde VVSB nog wel via jongeling Wout Heemskerk. Het was op dat moment de 3-1. Verder kwamen de Noordwijkerhouters niet. De paars-gelen hebben nu zestien punten uit twaalf wedstrijden. Daarmee staan ze op gelijke hoogte met Ter Leede. FC Lisse heeft vier punten meer.

Scoreverloop Barendrecht - VVSB: 3-1 (2-0)

1-0 Niels Vorthoren

2-0 Ramy Salem

3-0 Niels Vorthoren

3-1 Wout Heemskerk



Scoreverloop Ter Leede - DVS'33 Ermelo: 1-2 (1-1)

1-0 Robert Steemers

1-1 Oktay Öztürk

1-2 Oktay Öztürk

Scoreverloop ODIN '59 - FC Lisse: 0-3 (0-0)

0-1 Oussama Siali

0-2 Tom Duindam

0-3 Luca Tarani

LEES OOK: Scheveningen geeft goed partij, maar verliest van Excelsior Maassluis