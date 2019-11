De bal rolt niet, voetbalclubs staan stil bij racisme

Ook bij Excelsior Maassluis - Scheveningen werd er de eerste minuut niet gevoetbald. De aftrap werd genomen en daarna lag de bal een minuut stil. Ondertussen werd op een scherm de tekst: 'racisme? Dan voetballen we niet!'. Nadat de zestig seconden waren verstreken klonk er een applaus op sportpark De Bongerd en kon de wedstrijd beginnen.

Reeuwijker Robin van Galen kreeg deze week rechtstreeks te maken met de racistische leuzen van de Den Bosch-supporters. De oud-waterpolocoach bekleedt een bestuursfunctie bij Excelsior en vertelt over zijn week in de uitzending van Omroep West Sport. 'Het is triest voor die jongen en de voetbalsport in het algemeen', zegt Van Galen. 'Dat we anno 2019 in Nederland nog met dit soort praktijken te maken hebben.'

'Niet bagatelliseren'

'Ik hoop dat iedereen inziet hoe serieus dit fenomeen (racisme, red.) is', zegt Van Galen. 'Dat niemand dit bagatelliseert. Die geluiden hoor je ook. Dat het alleen maar korte termijn is en op de lange termijn niet kan uitbannen. Ik hoop dat we dit wel uitbannen met zijn allen.'

Ook ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk kijkt terug op de gebeurtenissen in Den Bosch. 'Het lijkt zich nu toe te spitsen op het voetbal', zegt de Leidenaar. 'Die discussie moet je veel breder trekken. Het is verwerpelijk dat dit soort dingen nog steeds gebeuren.'

'Of van het veld stappen effect heeft...'

'Ik vind het jammer dat er een discussie losbarst als er een keer een scheidsrechter van het veld loopt', vervolgt Groenendijk. 'Het gebeurt nog steeds wekelijks door heel Europa op de velden. Het is verwerpelijk. Blijkbaar brandt de discussie pas los als er speler van het veld loopt. De discussie zal altijd moeten voortduren.'

'Je kunt een statement maken door als team van het veld te lopen', vindt Groenendijk. 'Of het effect heeft... Wat ik al zei: 'we moeten de discussie breder trekken. De focus ligt nu alleen op voetbal.'

