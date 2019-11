Nieuwe VVSB-trainer Plug: 'Hopelijk kunnen we na de winterstop meteen een goede serie neerzetten'

Plug werd woensdag gepresenteerd door VVSB. Hij volgde Eric Meijers op. Die vertrok een week eerder naar Spakenburg. Plug was zelf clubloos nadat hij en DVS'33 Ermelo in goed overleg uit elkaar waren gegaan.

De trainer uit IJmuiden wilde na z'n breuk bij DVS'33 even alles op een rijtje zetten, voordat hij aan z'n klus in Noordwijkerhout zou beginnen. 'Je maakt voor jezelf een keuze. Stap ik voor of na het weekend in? Moet ik niet vanaf 1 januari beginnen?'

'Voor de winterstop punten sprokkelen'



Uiteindelijk besloot de trainer om komende maandag te beginnen. 'Dan wil ik voor de winterstop punten sprokkelen. Je ziet ook bij deze ploeg dat het niet goed uitpakt dat een trainer halverwege weggekocht wordt.'



VVSB staat elfde na de nederlaag tegen Barendrecht. En dus is Plug realistisch over de kansen van de Noordwijkerhouters in de derde divisie. 'Ik denk niet dat er nu een elftal staat waar we meteen mee om de prijzen kunnen spelen. Hopelijk kunnen we na de winterstop wel meteen een goede serie neerzetten. Laten we eerst maar eens rustig gaan werken. Daarna zien we het wel.'

DVS'33-speler Oktay Ozturk sprak na de wedstrijd van zijn club Ter Leede nog even over zijn oud-trainer. Hij had lovende woorden: 'VVSB krijgt met Richard Plug een goede trainer'.

