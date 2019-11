Goossens na wereldgoal voor ADO: 'De twijfel nu wel weggenomen'

'Ik weet dat ik het in verleden heb laten zien', zegt Goossens over zijn traptechniek. 'Hoe langer het geleden is hoe meer mensen het in twijfel trekken. Voor mij persoonlijk is dit heel lekker.'

'Dat je gelijkspeelt neem niet weg dat het zorgwekkend was de eerste helft', zegt Goossens eerlijk over de wedstrijd. 'Met deze wedstrijd erbij komt er een hele belangrijke reeks aan tot de winterstop. Hoe we het vandaag de eerste helft hebben gedaan is zeker niet de oplossing.'

LEES OOK: De bal rolt niet, voetbalclubs staan stil bij racisme