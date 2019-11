ADO-trainer Groenendijk: 'Het moet beter, anders ben ik aan de beurt'

Rond de wedstrijd tegen Willem II was er veel onrust in en om het stadion. Het publiek had spandoeken opgehangen als protest tegen het beleid en er waren kleine relletjes. Fons Groenendijk ging er na de wedstrijd op in: 'Ik begrijp dat het publiek kritisch is', zei de Leidenaar. 'We hebben mooie jaren gehad, dit jaar is het allemaal wat minder. We zitten in een achtbaan. En als het niet genoeg is, moeten ze mij de boodschap brengen. En de spelers met rust laten.'

'Ik weet dat mijn spelers elke dag hard werken', zegt Groenendijk. 'We hebben kwaliteit ingeleverd. Ik weet hoe hard ik en mijn staf elke dag werken. Nogmaals: als de supporters er problemen mee hebben, dan moeten ze naar mij komen.'

'Mensen mogen kritisch zijn', zegt Groenendijk over de spandoeken die in het stadion hingen. Op een van de doeken stond 'Van As Out'. 'Dat hoort bij het opportunisme van het voetbal. Het is onderdeel van het vak. Het is niet tegen mij gericht, maar ik ben er onderdeel van...'

