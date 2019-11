Man valt agente en brandweerman aan bij woningbrand in Stompwijk

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, omdat hij een agente en een brandweerman heeft aangevallen. De hulpverleners waren ter plaatse bij een woningbrand aan het Oosteinde in Stompwijk. De brand in het huis was rond 3.00 uur onder controle.

Volgens de politie is nog onduidelijk of de aangehouden man de bewoner van het huis is. 'Hij heeft in ieder geval een relatie met dat pand', zegt een woordvoerder. 'Hij is op een gegeven moment over de kook geraakt en heeft een agente en een brandweerman mishandeld. Daar zal aangifte van worden gedaan. Wij tolereren geweld tegen hulpverleners niet. In de regel straft het Openbaar Ministerie in dit soort gevallen zwaarder.'

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de brand waarschijnlijk al enige tijd gewoed heeft, voordat de brandweer werd gebeld. Tijdens het uitbreken van de brand was niemand thuis. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit. Door de heftige rookontwikkeling, en omdat bluswagens op de weg stonden, is besloten de N206 van Zoetermeer richting Leiden in beide richtingen af te sluiten. De weg is inmiddels weer open.