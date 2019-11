Tropenarts met lassakoorts in LUMC overleden

De Nederlandse tropenarts die met lassakoorts in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) was opgenomen, is zaterdagavond overleden. Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg laten weten.

De arts is ziek geworden tijdens zijn werk in Sierra Leone en met een speciale vlucht naar Nederland gebracht. Dinsdagnacht is hij het LUMC binnengebracht en woensdag is de daadwerkelijke besmetting vastgesteld. Hij lag in 'strikte isolatie'. Verder is bij een tweede arts, die ook in Sierra Leone werkte, eveneens lassakoorts vastgesteld. De arts is zaterdag in een speciale ambulance naar het Calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht overgebracht.

Het lassavirus komt vooral voor in delen van West-Afrika. Bepaalde muizen kunnen het verspreiden. Daarnaast kan het virus zich van mens op mens verspreiden. De meeste mensen krijgen geen klachten na een besmetting, maar soms kan er wel iemand aan overlijden. In Nederland is de ziekte in de afgelopen veertig jaar slechts twee keer vastgesteld.

'We leven mee'

Het LUMC laat weten mee te leven met familie en dierbaren van de arts. 'De zorg voor een patiënt met deze koorts is zeer intensief. Het LUMC heeft zich gesteund gevoeld door haar regionale partners, ziekenhuizen en ambulancediensten.' Het ziekenhuis meldde eerder deze week dat andere patiënten of bezoekers in het ziekenhuis geen gevaar lopen. Er is geen risico op besmetting en mensen hoeven geen aparte maatregelen te treffen. 'U kunt gewoon op bezoek blijven komen', zegt het LUMC.