OM: Vierde verdachte inbrekersbende moet 21 maanden de cel in

Het Openbaar Ministerie heeft 21 maanden celstraf geëist tegen de vierde en laatste verdachte van een inbraak- en witwasbende, die actief was in en rond Den Hoorn. Zeven maanden daarvan zijn voorwaardelijk. De man is vrijdag voor de rechter verschenen, meldt mediapartner WOS.

De verdachte zou betrokken zijn geweest bij twee inbraken: bij een bestelbus en een feestverhuur. Volgens de Officier van Justitie is hij daarnaast schuldig aan het witwassen van gestolen goederen in maar liefst elf gevallen. 'Hij kreeg de spullen die hij verkocht steeds van mensen van wie hij wist dat ze woning- en bedrijfsinbraken pleegden. Sterker, hij gaf ze zelfs tips hoe ze die woninginbraken het beste konden doen en welke buit het beste verkoopbaar was en dus gestolen moest worden.'

Volgens de Officier van Justitie kon het de man niet schelen welke schade hij en zijn kompanen aanrichtten. Het ging de verdachte, naar verluidt, alleen maar om de verkoopbaarheid en de opbrengst van de gestolen goederen. De man heeft eerder al 171 dagen in voorarrest gezeten. Daarna stelde de rechtbank hem onder voorwaarden op vrije voeten, zodat hij zijn rechtszaak in vrijheid kon afwachten. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de verdachte terug de cel in en krijgt hij een langere straf dan de tijd die hij al in bewaring heeft gezeten: 'Het zijn te veel feiten en de verdachte speelde daarin een te grote en te gewiekste rol.'

46 zaken tegen de verdachten

De politie kwam de inbraak- en witwasbende op 12 december 2018 op het spoor, toen een 17-jarige inbreker op heterdaad werd betrapt. In totaal pakte de politie vier verdachten op, van wie er twee minderjarig waren. Samen komen ze voor in 46 dossiers. De inbraken, andere diefstallen en het witwassen van de goederen vonden plaats in en rond Den Hoorn, waar de verdachten zelf ook woonden.

De twee minderjarige verdachten zijn eerder al veroordeeld voor diverse woninginbraken. Zij hebben hun jeugddetentie uitgezeten en staan onder toezicht van de Reclassering. De rechtbank heeft de derde verdachte, een man van 31 jaar, in oktober dit jaar veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf. De rechter houdt hem verantwoordelijk voor 32 feiten, met name het witwassen van goederen.