Onrust onder Leidse verenigingen in de Vlietzone: 'We staan met de rug tegen de muur'

De mogelijke komst van een bedrijventerrein langs de Voorschoterweg blijkt uit de conceptstrategie voor bedrijventerreinen die de gemeente Leiden donderdag presenteerde. Dit plan is opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven en vijf omliggende gemeenten. In het plan wordt de Vlietzone genoemd als een van de locaties die geschikt is om te veranderen in een bedrijventerrein.

De Vlietzone wordt nu nog gebruikt door diverse verenigingen. Zo is voetbalvereniging Leidsche Boys gevestigd aan de Voorschoterweg, net als onder meer de postduivenvereniging, enkele motorclubs, de hondenvereniging, een dartsvereniging en Jeugddorp Leiden. Al deze verenigingen zouden dan op een andere plek een onderkomen moeten zien te vinden.

Veiligheidseisen

Volgens Femke Mens van Jeugddorp gaat dat nog een hele opgave worden. 'We zijn al eerder alvast gaan kijken naar een alternatieve locatie. Maar het is heel lastig iets te vinden. Steeds als we dachten wat te hebben bleek het al een andere bestemming te hebben. Of we konden op die plek niet aan de veiligheidseisen voldoen. We moeten bijvoorbeeld bij onweer met alle kinderen naar binnen. Maar een pand wat groot genoeg is om alle kinderen in te stallen kunnen wij niet het hele jaar betalen. Dus moeten wij gebruik maken van het terrein van een andere vereniging, maar de vraag is of dat ook kan als we bij een andere vereniging zitten.'

Het frustreert de Leidse verenigingen ook dat ze het nieuws via de media te horen kregen en dat ze niet door wethouder Yvonne van Delft persoonlijk op de hoogte zijn gebracht. 'We lazen het op Facebook', zegt Koos van Es van de hondenvereniging. 'Dat terwijl het eigenlijk toch wel netjes zou zijn als je eerst de verenigingen inlicht voor je het nieuws naar buiten brengt.'

'Geen wethouder gezien'

Volgens Mens was dit ook een belofte die door de gemeente was gedaan. 'Ook bij eerdere plannen is er vanuit de gemeente geen contact met ons opgenomen. Toen beloofde de gemeente dat dat niet meer zou gebeuren. Maar ook nu is dat dus niet gebeurd', legt de voorzitter uit. 'In de zomer komt de wethouder langs om te vertellen dat het zo leuk is wat we doen, maar nu hebben we geen wethouder gezien. Het is absurd dat dit zonder enige communicatie naar ons toe naar buiten komt.'

Ook Rietkerken van de postduivenvereniging is boos. 'Wij worden nergens bij betrokken. Het gaat om de aannemers en dat zij hun zakken kunnen vullen, zo komt het bij mij over. We balen vooral dat we het nieuws moeten vernemen uit de media. Ons wordt niets gevraagd en wij kunnen dus ook niets tegen de gemeente zeggen hierover.'

Onrust voorbarig

Volgens wethouder Van Delft is de onrust bij de verenigingen voorbarig. 'Ik begrijp dat de verenigingen geschrokken zijn, maar het is niet zo dat de verenigingen die hier zitten onmiddellijk weg moeten. We hebben een aantal locaties aangewezen waar we gaan onderzoeken of het mogelijk is dat hier tussen 2020 en 2030 een bedrijventerrein wordt gevestigd. De Vlietzone is er een van, omdat dit gebied wat verder van de bebouwing afligt. Hier zouden dan zwaardere bedrijven kunnen komen die meer overlast geven.'

Van Delft belooft dat de gemeente de verenigingen in de Vlietzone in het onderzoek zal betrekken. 'We zullen dan vragen wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Maar het is dus niet zo dat ze onmiddellijk weg moeten. Nu gebeurt er nog niks, maar we gaan de komende jaren kijken of we van de Vlietzone een bedrijventerrein kunnen maken. En mocht dat het geval zijn, dan kan het uiteindelijk wel zo zijn dat de verenigingen weg moeten.'

