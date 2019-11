Drie miljoen bezoekers voor musical Soldaat van Oranje

De musical Soldaat van Oranje heeft zondagmiddag de drie miljoenste bezoeker verwelkomd. De voorstelling wordt al ruim negen jaar opgevoerd in de TheaterHangaar in Katwijk en is daarmee de langstlopende musical van Nederland.

Soldaat van Oranje gaat over het waargebeurde oorlogsverhaal van verzetsman Erik Hazelhoff Roelfzema. Sinds 2010 is de musical meerdere keren verlengd en de cast ververst. De voorstelling wordt nog tot tenminste mei 2020 opgevoerd. Het succes in Nederland inspireerde de makers om ook een Engelse versie te maken. In de herfst van 2020 gaat Soldier of Orange - The Musical in première in Londen.

De eer van de drie miljoenste bezoeker viel ten deel aan Giomero Brand. Hij werd verwelkomd door acteurs Wivineke van Groningen (koningin Wilhelmina), Cathalijne de Sonnaville (hofdame Tessa) en producent Fred Boot. 'Ik ben enorm verrast. Extra bijzonder is het dat we hier zijn voor de verjaardag van de oma van mijn vriendin. Ik heb heel veel zin om de voorstelling te zien', zegt Brand.

