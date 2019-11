De Zwaan slaat eerste ronde over op WK darts, Barney mag meteen aan de bak

Raymond van Barneveld moet tijdens het wereldkampioenschap darts in december in de eerste ronde in actie komen. Het is de vijfvoudig wereldkampioen niet gelukt om in de top 32 van de wereld te komen. Daardoor krijgt hij geen vrijbrief om de eerste ronde over te slaan. Jeffrey de Zwaan uit Leidschendam staat 23ste op de wereldranglijst en heeft maandagavond tijdens de loting voor het WK wel een bye voor de eerste ronde.

Doordat Barney in de eerste ronde niet aan een top 32-speler kan worden gekoppeld, krijgt hij een relatief makkelijk loting. Al is de Hagenaar gewaarschuwd. Vorig jaar werd hij tijdens zijn eerste wedstrijd op het WK meteen uitgeschakeld door de Litouwse debutant Darius Labanauskas. De darter uit de Baltische staat stond op dat moment 108ste op de wereldranglijst.

De wereldranglijst bij darts wordt opgemaakt naar aanleiding van het verdiende prijzengeld over de afgelopen twee jaar. Michael van Gerwen staat ruim aan kop op de lijst die ook wel Order of Merit wordt genoemd. Barney staat 48ste. Zondagavond won Van Gerwen de Player Championship Finals. Van Barneveld verloor in de kwartfinale van Chris Dobey met 2-10.

Half miljoen pond

Het wereldkampioenschap darts vindt plaats in het Londense Alexandra Palace. Vanaf vrijdag 13 december tot woensdag 1 januari zullen de grootheden van het darts hun kunsten vertonen in Engeland. De wedstrijden in de eerste ronde zijn tussen 13 en 19 december. De winnaar van het WK krijgt een half miljoen pond.

Het wereldkampioenschap is het laatste toernooi waaraan Van Barneveld meedoet. Hij sluit in Alexandra Palace zijn carrière officieel af. Officieus doet hij dat in de Ziggo Dome op 8 februari. De Amsterdamse concerthal heet die dag voor één keer Barney Dome. Naast grootheden uit de dartwereld hebben ook bekende Nederlanders als Bas Muijs, Rafael van der Vaart, Rapper Donny en Bobbi Eden aangegeven aanwezig te zijn op de dag.

