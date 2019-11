OM eist acht jaar cel voor doden cafébaas Lian Boel

Rijswijker Michael L. moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt acht jaar de gevangenis in, omdat hij cafébaas Lian Boel uit Maassluis zou hebben gedood. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte zijn ex-schoonvader gewurgd en is hij schuldig aan doodslag.

Slachtoffer Lian Boel werd in maart vorig jaar dood gevonden in het huis van Michael L. in Rijswijk. Volgens de verdachte hadden de twee ruzie. Boel zou daarbij van een bed zijn gevallen, met L. bovenop hem. Toen het slachtoffer werd gevonden was zijn tongbeen gebroken. Volgens het OM had hij ook letsel aan zijn hals.

Volgens de officier van justitie is het niet waarschijnlijk dat Boel is overleden door de val van het bed. 'Waarschijnlijker is dat het letsel op de hals is veroorzaakt door samendrukkend geweld. De verdachte heeft de nek van het slachtoffer achterover getrokken terwijl hij zich probeerde los te trekken.'

Geen bewijs

Michael L. ontkent zijn ex-schoonvader om het leven te hebben gebracht. Hij beweert dat Boel hem sloeg en dat hij zich probeerde te verweren. Volgens zijn advocaat is er onvoldoende bewijs. 'Cliënt moet worden vrijgesproken', zegt hij.

