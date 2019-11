In Leiden haal je je paspoort of rijbewijs vanaf 2020 niet meer in het stadhuis

De Leidse burgers kunnen voor al hun gemeentezaken vanaf 6 januari terecht in het stadskantoor aan de LUMC-zijde van het Centraal Station. De balies in het stadhuis en Stadsbouwhuis verdwijnen daardoor. Het stadhuis gaat vanaf 4 januari 2020 dicht voor een renovatie.

Het nieuwe Stadskantoor zit in het LEVEL-gebouw en ligt aan de Bargelaan. Voorheen zat het ROC in het pand. De Leidse burgers kunnen er in 2020 onder andere terecht voor paspoort- en rijbewijsaanvragen, geboorteaangiftes, huwelijksvoltrekkingen en inzage in de bouwarchieven.

In de zomer van 2021 moet het stadhuis aan de Breestraat weer open gaan. Vanaf dat moment vinden er trouwerijen en raadsvergaderingen plaats en wordt het een werkplek voor het college van B&W. De persoonlijke dienstverlening blijft in het Stadskantoor.

Trouwlocatie

De gemeenteraad vergadert in het Stadsbouwhuis aan de Langegracht, en het college van B&W zit de komende anderhalf jaar ook in LEVEL. Trouwen kan er ook. Daarnaast stelt de gemeente twee historische trouwzalen in het Gemeenlandshuis aan de Breestraat beschikbaar. Daar kan alleen op zaterdagen en eenmaal per maand op vrijdag worden getrouwd.

LEES OOK: Onrust onder Leidse verenigingen in de Vlietzone: 'We staan met de rug tegen de muur