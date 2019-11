Brand verwoest boerderij in Bodegraven: 'Vlammen sloegen uit het dak'

Een buurman was in zijn eigen huis zijn kleindochter naar boven aan het brengen, toen hij de brand bij de buren ontdekte. 'De vlammen sloegen heel snel uit het dak.' De buurvrouw heeft de eigen schuur nog natgehouden met een tuinslang. 'Alle ruiten liggen er aan de achterkant uit en er is flinke schade.'

Foto: Omroep West

Na de brand werd onderzocht of er asbest was vrijgekomen, maar na analyse van de gevonden branddeeltjes is gebleken dat hier geen sprake van is. De roetdeeltjes in de tuinen kunnen opgeruimd worden, maar de brandweer adviseert wel om handschoenen aan te trekken en na het opruimen de handen te wassen.

De provincie Zuid-Holland laat weten dat de N458 bij Bodegraven vanwege de brand is afgesloten.